Только 17% граждан страны довольны жизнью, которую они ведут, опрос

Низкая заработная плата и мизерные пенсии, высокие цены, нищета и коррупция являются основными проблемами, с которыми сталкиваются граждане Республики Молдова. Только 8% из них считают, что в стране дела идут в правильном направлении, 3% довольны экономической ситуацией и только 17% довольны жизнью, которую они ведут. Зарплата, которая привела бы к тому, чтобы граждане оставались в стране, составляет 10 000 лей в месяц, что означает практически удвоение средней заработной платы по экономике, которая сейчас существует. Это результаты национального опроса общественного мнения, проведенного по инициативе Института развития и социальных инициатив „Вииторул”, передает IPN.

По мнению 62% респондентов Церковь пользуется наибольшим доверием. На противоположном полюсе находятся учреждения с самым низким уровнем доверия, такие как политические партии и основные государственные учреждения: Парламент, Правительство и юридические институты. По сравнению с первой половиной этого года наблюдается снижение уровня доверия к президенту.

По словам социолога Василе Кантаржи, рейтинг самых популярных политиков возглавляет действующий президент Республики Молдова Игорь Додон, с 32,4% доверия, за ним следует Майя Санду, у которой 17,8% доверия граждан. Первые два политика потерпели снижение уровня доверия с начала 2017 года, на фоне опрошенных жителей, которые никому не доверяют. Как и в случае партий, ни один из политических лидеров не пользуется абсолютно положительным доверием. Это означает, что по сравнению с прошлым опросом общественного мнения, не отмечается значительное повышение уровня доверия.

При проведении парламентских выборов 68% респондентов уверены, что они будут голосовать. Каждый четвертый респондент будет голосовать за ПСРМ, 12,2% - за ПДС, 3,1% - за ДПМ, 2,9% - за ПППДП, 2,3% - за ПКРМ и 2,0% - за ППНП. За остальные политические формирования будут голосовать менее 1%. С другой стороны, 14,9% респондентов заявили, что они не будут голосовать, а 34,3% еще не определились.

63,3% респондентов считают, что их дети лучше всего могут проявить себя за границей. Эксперт IDIS „Вииторул” Вячеслав Ионицэ сказал, что в настоящее время наблюдаются предпосылки новой волны эмиграции населения, вызванная неконкурентоспособными предложениями на местном рынке труда, такие, как низкая заработная плата, деньги в конверте, повышенный уровень нестабильности, проблематичная деловая среда и т. д.

,,Если первая волна эмиграции в 1990-х годах затронула постоянно проживающее населения в сельской местности и в многочисленных малых городах, в настоящее время намерение эмиграции особенно ярко проявляется в муниципии Бэлць, где каждый третий планирует поехать за границу. Наше предположение заключается в том, что эта волна направлена ​​на население крупных городов, Бэлць и Кишинэу, для которых намерение покинуть страну становится настоятельной необходимостью в ближайшем будущем”, сказал Вячеслав Ионицэ.

Что касается внешней помощи, более трети опрошенных молдавских граждан заявляют, что Европейский союз помогает больше всего Республике Молдова, за которым следуют Россия - 29,2% и Румыния - 25,8%.

Анкета была составлена ​​по выборке из 1109 человек в период с 9 по 20 сентября нынешнего года с погрешностью в плюс плюс минус 2,8%.