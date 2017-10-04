Ион Чебан: Если референдум не удастся, Дорин Киртоакэ вернется в Примэрию Кишинева

Если референдум по отставке генерального примара муниципия Кишинев, запланированный на 19 ноября не удается, тогда Дорин Киртоакэ вернется в примэрию. Об этом заявил председатель фракции Партии социалистов в Кишиневском муниципальном совете Ион Чебан в ходе передачи „Important” на телеканале TVC21, цитируемый IPN.

По словам Иона Чебана, если не соберется достаточное количество голосов для проведения референдума, Дорин Киртоакэ сохранит должность и вернется в самое ближайшее время в примэрию.

Вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну заявил в ходе той же передачи, что есть обоснованные подозрения, что референдум организовали ПСРМ и ДПМ, а Дорина Киртоакэ будут держать под домашним арестом в Колонице, и, таким образом, примар не сможет выйти к гражданам и поговорить с ними.