Критика евродепутатов говорит об усталости от Восточного партнерства, мнение

Государства Восточного партнерства, которые были в авангарде движения к Европейскому союзу, начали быть подвергнуты критике довольно большим количеством европейских политиков, которые таким образом проявляют определенную усталость к Восточному партнерству. Об этом заявил политический аналитик Корнелиу Чуря в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

„Это и желание как-то закрыть, разделить мир на „наших” и „ваших”, найти виновных за неудачи”, - заявил Корнелиу Чуря.

По словам аналитика, политическая битва в Европейском парламенте происходит между членами ЕНП и социал-демократами. „Мы наблюдаем смену парадигмы, может даже подход к Восточному партнерству – таких сражений ранее не было. Существовало единогласие в поддержку стран Восточного партнерства”, - отметил Корнелиу Чуря.

По словам директора Центра ресурсов по правам человека Серджиу Остафа, качество дискуссий в Европейском парламенте является намного выше предыдущего, потому что евродепутаты затронули многие темы, а подходы парламентских фракций были очень разнообразными.

„Палитра полная, от конструктивного обязательства до отказа. Но между этими двумя крайностями было несколько промежуточных решений”, - сказал Серджиу Остаф. По его мнению, позиции евродепутатов предоставят и решения, которые не будут радикальными.