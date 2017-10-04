Власть ставит жирную точку на указании парламента о пересмотре тарифов на медицинские услуги

Думитру БАРБАЛАТ

Со ссылкой на выполнение требований закона о лекарствах от 1997 года и закона о фармацевтической деятельности от 1993 года министерство труда, социальной защиты и здравоохранения предлагает внести ряд изменений в положении о порядке утверждения и регистрации цен производителя на лекарства (постановление правительства №525/2010).

Утверждать и регистрировать цены на лекарства вместо минздрава будет агентство по лекарствам. Оно будет вести и каталог цен производителей на лекарства.

На основании действующих законов все это было прерогативой минздрава. Теперь, на основании тех же законов и Соглашения РМ-ЕС от 2014 года, полномочия перейдут к агентству по лекарствам.

Это - ноу-хау в современном духе.

Не отстает от взятых правительством темпов и национальная компания медицинского страхования. Предлагает изменения и дополнения в типовой договор о предоставлении медицинской помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию, утвержденный постановлением правительства №1636/2002.

Дело в том, что в соответствии с требованиями закона №131/2012 о государственном контроле предпринимательской деятельности НКСМ была лишена права контролировать предпринимательскую деятельность экономических субъектов – медико-санитарных учреждений.

Предлагаемым проектом компания пытается восстановить права контроля, которых ранее была лишена.

Медико-санитарным учреждениям намерены вменить в обязанность проверять статус больных при обращении за медицинской помощью: застрахован или нет.

Договором предусмотрено, что медучреждения не вправе отказывать кому бы то ни было в оказании скорой медицинской помощи. Предлагается уточнять, что только для застрахованных. А для незастрахованных – в порядке очереди и за плату.

По действующему типовому договору стоимость медицинских услуг, предоставляемых в рамках обязательного медстрахования, устанавливается на основе тарифов, утвержденных правительством, и в порядке, установленном законодательством.

Теперь фразу «в установленном законодательством порядке» предлагается заменить на такую: «в порядке, установленном действующими нормативными актами».

Тем самым будет поставлена жирная точка на указании парламента о пересмотре тарифов на медицинские услуги. Срок, определенный парламентом для пересмотра завышенных, нечеловеческих, тарифов был определен до 5 мая.

Итак, решение парламента правительство проигнорировало. Парламент молчит. А больные продолжают платить завышенную дань медицине. И никого не волнует статья 36 Конституции, по которой всем нам на бумаге дано право на гарантированную охрану здоровья и минимальный бесплатный уровень государственного медицинского обеспечения.