Общество Большинство граждан Молдовы - за сохранение стратегического партнерства с Россией Порядка 42% граждан Молдовы выступает за сохранение стратегического партнерства с Россией, 35,7% - с ЕС, а 26,9% - с Румынией. Как передает "ИНФОТАГ", об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, обнародованные во вторник Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul. Порядка 20% респондентов считает, что в случае возникновения угрозы для Молдовы на помощь придет Россия, 14,8% - ЕС, 11% - Румыния и 1,9% - США. По мнению 34,6% опрошенных, больше всего Молдове помогает ЕС, 29,2% - Россия, 25,8% - Румыния и 10,9% - США. 8% респондентов считает, что Молдове необходимо разорвать стратегическое сотрудничество с Россией, 6,5% - с США, 5,1% - Румынией, 4,2% - с Украиной, 2,8% - с ЕС. Больше всего за пять лет людей разочаровали взаимоотношения Молдовы с Россией (19,3%), Украиной (10,1%), Румынией (7%), ЕС (5,3%) и США (3,3%).

Vedomosti Количество просмотров: 60 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости