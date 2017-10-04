Глава МВД Приднестровья - о смертельном ДТП в Парканах: "Девушка, управлявшая "Лексусом" не скрывалась

Приднестровский министр внутренних дел Руслан Мова сообщил, что за девять месяцев текущего года в Приднестровье произошло 9 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Большой общественный резонанс получило ДТП, произошедшее 30 сентября примерно в 13.50 на перекрестке в селе Парканы.

По словам Руслана Мовы, на место аварии выехал наряд ГАИ, который зафиксировал смерть девушки 2002 года рождения и вызвал оперативно-следственную группу. Специалисты произвели все необходимые замеры, установили свидетелей, изъяли записи с видеорегистраторов и произвели другие необходимые в этих обстоятельствах действия.

В настоящий момент Следственный комитет г. Бендеры возбудил уголовное дело по данному происшествию. Следователям переданы материалы, собранные сотрудниками ГАИ. Все необходимые следственные действия, предполагаемые по данной категории преступлений, были произведены в течение суток, сообщил Министр внутренних дел. Он добавил, что сегодня осуществляется поиск новых свидетелей и проводятся дополнительные экспертизы.

Активное обсуждение в обществе вызвала информация о том, что лицо, виновное в ДТП, скрылось с места преступления. Руслан Мова проинформировал президента Приднестровья, что по данному факту была проведена проверка.

«Со всей ответственностью хочу заявить, что девушка, управлявшая автомобилем «Лексус», с места происшествия никуда не скрывалась. Она находилась в автомобиле ДПС. После проведения оперативно-следственных действий ее доставили в Следственный комитет г. Бендеры. Предварительно медицинские работники определили состояние девушки», – цитирует главу МВД пресс-служба Президента.

Вадим Красносельский поручил главе МВД и представителям Следственного комитета придать записям, изъятым с видеорегистраторов на месте ДТП, процессуальную форму. Это позволит провести экспертизу, ответить на вопрос о скоростном режиме и объективно разобраться в случившемся, подчеркнул Глава государства.

«Смерть любого человека – это горе. Особенно, когда погибает молодая девушка. Но на каждый перекресток не поставишь по милиционеру. Это сделать невозможно», – сказал президент. Он поручил изучить участки повышенной аварийной опасности. Особое внимание в этой связи следует уделить получившему печальную известность перекрестку в селе Парканы, отметил Вадим Красносельский. По его словам, в перспективе наиболее опасные перекрестки необходимо оборудовать техническими устройствами для снижения скоростного режима и для информирования участников дорожного движения, считает Вадим Красносельский.

Президент поставил перед Министерством внутренних дел и Следственным комитетом задачу провести полное и объективное расследование уголовного дела. «Материалы данного дела должны быть направлены исключительно в суд, который определит степень виновности того или иного лица», – подчеркнул Глава государства.

Руслан Мова констатировал, что ДТП, повлекшее смерть девушки, вызвало широкую дискуссию в социальных сетях, участники которых обвиняют сотрудников внутренних дел и Следственного комитета в необъективном ведении следствия. «Обсуждают данную тему в соцсетях или нет, следствие должно быть объективным и виновных должен определить только суд. А то, что люди реагируют – это хорошо. Это говорит о том, что наш народ откликается на горе. Если бы трагедия осталась незамеченной – вот это было бы плохо. Самое главное, что граждане хотят объективности и справедливости. И мы, как должностные лица, обязаны эту справедливость людям обеспечить», – подчеркнул Вадим Красносельский.