Сколько нужно платить работнику, чтобы он не хотел уехать из страны

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Экономика
Зарплата работника должна составлять от пяти до десяти тысяч леев, для того, чтобы ему не нужно было уезжать на заработки за границу. Таково мнение 44,3% респондентов опроса, проведенного «CBS-AXA» по просьбе IDIS «Viitorul».
31% респондентов считают, что вознаграждение должно быть ещё выше для того, чтобы они оставались в стране, а именно от 10 до 15 тысяч леев, передает mybusiness.md со ссылкой на unimedia.info.
8,1% участников опроса считают, что эта сумма должна составлять от 15 до 20 тысяч леев. И также 8,1% респондентов считают, что зарплаты от трех до пяти тысяч леев достаточно, чтобы прожить в Молдове безбедно.
Только 1,1% респондентов считают, что зарплаты менее 3000 леев достаточно, чтобы прокормить себя, семью и заплатить коммунальные услуги.
Опрос проводился по выборке 1 109 человек в период с 9 по 20 сентября с погрешностью плюс минус 2,8%.
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