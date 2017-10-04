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Экономика
Сколько нужно платить работнику, чтобы он не хотел уехать из страны
04.10.2017

Зарплата работника должна составлять от пяти до десяти тысяч леев, для того, чтобы ему не нужно было уезжать на заработки за границу. Таково мнение 44,3% респондентов опроса, проведенного «CBS-AXA» по просьбе IDIS «Viitorul».

31% респондентов считают, что вознаграждение должно быть ещё выше для того, чтобы они оставались в стране, а именно от 10 до 15 тысяч леев, передает mybusiness.md со ссылкой на unimedia.info.

8,1% участников опроса считают, что эта сумма должна составлять от 15 до 20 тысяч леев. И также 8,1% респондентов считают, что зарплаты от трех до пяти тысяч леев достаточно, чтобы прожить в Молдове безбедно.

Только 1,1% респондентов считают, что зарплаты менее 3000 леев достаточно, чтобы прокормить себя, семью и заплатить коммунальные услуги.

Опрос проводился по выборке 1 109 человек в период с 9 по 20 сентября с погрешностью плюс минус 2,8%.


 
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