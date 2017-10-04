Новый президент Молдавской федерации регби сделал первые заявления

Алексей Котруцэ сделал первые заявления в качестве президента Молдавской федерации регби. Бывший игрок сборной страны сменил на этом посту Василия Ревенко.

Мандат рассчитан на четыре года, передает publika.md

"В результате судебного разбирательства, которое продолжалось семь лет, после двух решений Высшей судебной палаты, 3 июня Министерство юстиции предоставило выписку об общественных организациях, на основании которой я был назначен руководителем Молдавской федерации регби", - сказал президент Федерации регби Молдовы Алексей Котруцэ.

Генеральным секретарем федерации стал тренер Олег Садович. Он будет отвечать за развитие детского-юношеского регби.

В ноябре сборная Молдовы стартует в Кубке европейских наций. С 11 по 25 ноября наша команда сыграет против Голландии, Польши и Швейцарии.

"Постараемся собрать всех игроков дома, чтобы в ноябре провести матчи на высоком уровне. Если не добьемся повышения в классе, то хотя бы останемся в этой группе", - отметил казал президент Федерации регби Молдовы Алексей Котруцэ

Новое руководство федерации объявило, что в национальной сборной будет смена тренера. Переговоры ведутся со специалистами Франции, Грузии и Румынии.