ЕП примет решение о макрофинансовой помощи Молдове в ноябре

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Экономика
Европейский парламент (ЕП) примет решение по вопросу предоставления Молдове макрофинансовой помощи в ноябре.
Депутат от Европейской народной партии (EPP) Кристиан Преда отметил, что парламент Молдовы проигнорировал рекомендации Венецианской комиссии и утвердил смешанную избирательную систему, которую назвали "нежелательной" большинство европейских институтов.
"Такое решение выгодно только, приближенному Владимира Путина, президенту Молдовы Игорь Додону и председателю Демократической партии, которые заключили соглашение, чтобы захватить всю политическую власть в республике", – заявил Преда.
Он также отметил, что финансирование РМ со стороны Евросоюза поступит только при условии выполнения четко обозначенных рекомендаций европейских институтов.
Депутат Прогрессивного альянса социалистов и демократов (PASD) Виктор Боштинару, наоборот, полагает "что данная финансовая помощь нужна Молдове, как никогда".
Он также считает, "что правительство и парламент Молдовы своими действиями не допускают расширения влияния пророссийского президента Игоря Додона".
"Например, несмотря на его запрет, молдавские военнослужащие приняли участие в учениях НАТО в Украине. Необходимо понять, что если Евросоюз не поддержит Молдову в этот момент, то фактически отдаст ее России", – считает депутат.
Депутат Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Петрас Аустревичус отметил, что "власти Молдовы должны в первую очередь самостоятельно достигнуть политического консенсуса в стране, а не ждать, что за них это проделает Брюссель".
"На данный момент ЕС является свидетелем, как в Молдове продолжает расти коррупция, заводятся уголовные дела по политическим мотивам, в том числе против примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Такое развитие событий не повышает уровень доверия со стороны европейских партнеров к Республике Молдова", – подчеркнул Аустревичус.
Депутат EPP Зигфрид Мурешан сказал, что "парламентское большинство, проголосовав за смешанную избирательную систему, полностью лишилось доверия европейских партнеров".
"Молдове необходимы жесткие условия со стороны ЕС – они обеспечат скорость и эффективность реформ, направленных на увеличение уровня жизни граждан республики. Поэтому финансовая помощь может поступить в Молдову только при выполнении рекомендаций Венецианской комиссии и других европейских институтов", – заявил Мурешан.
Как уже сообщалось, 4 июля Европейский парламент утвердил решение о выделении РМ помощи в 100 млн. евро на 2017-2018 гг. Из этой суммы 60 млн. должны поступить в виде кредитов, а 40 млн. – в виде грантов. За принятие решения проголосовало 575 депутатов, против – 76, а 46 – воздержались. При этом Европарламент однозначно рекомендовал парламенту РМ отказаться от изменения избирательной системы в нынешней политической ситуации. Однако, после ухода Европарламента на каникулы, вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, парламент принял поправки в Кодекс о выборах.
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