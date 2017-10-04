ЕП примет решение о макрофинансовой помощи Молдове в ноябре

Европейский парламент (ЕП) примет решение по вопросу предоставления Молдове макрофинансовой помощи в ноябре.

С таким предложением согласились депутаты Европарламента, которые участвовали во вторник в Страсбурге в слушаниях по ситуации в Молдове.

Депутат от Европейской народной партии (EPP) Кристиан Преда отметил, что парламент Молдовы проигнорировал рекомендации Венецианской комиссии и утвердил смешанную избирательную систему, которую назвали "нежелательной" большинство европейских институтов.

"Такое решение выгодно только, приближенному Владимира Путина, президенту Молдовы Игорь Додону и председателю Демократической партии, которые заключили соглашение, чтобы захватить всю политическую власть в республике", – заявил Преда.

Он также отметил, что финансирование РМ со стороны Евросоюза поступит только при условии выполнения четко обозначенных рекомендаций европейских институтов.

Депутат Прогрессивного альянса социалистов и демократов (PASD) Виктор Боштинару, наоборот, полагает "что данная финансовая помощь нужна Молдове, как никогда".



"Правительство Павла Филипа делает успешные шаги по преодолению кризисной ситуации 2015 г., стабильно выполняет пункты Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. А республика нуждается в финансовых вливаниях для осуществления широкого пакета реформ",- подчеркнул Боштинару.

Он также считает, "что правительство и парламент Молдовы своими действиями не допускают расширения влияния пророссийского президента Игоря Додона".

"Например, несмотря на его запрет, молдавские военнослужащие приняли участие в учениях НАТО в Украине. Необходимо понять, что если Евросоюз не поддержит Молдову в этот момент, то фактически отдаст ее России", – считает депутат.

Депутат Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Петрас Аустревичус отметил, что "власти Молдовы должны в первую очередь самостоятельно достигнуть политического консенсуса в стране, а не ждать, что за них это проделает Брюссель".

"На данный момент ЕС является свидетелем, как в Молдове продолжает расти коррупция, заводятся уголовные дела по политическим мотивам, в том числе против примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Такое развитие событий не повышает уровень доверия со стороны европейских партнеров к Республике Молдова", – подчеркнул Аустревичус.

Депутат EPP Зигфрид Мурешан сказал, что "парламентское большинство, проголосовав за смешанную избирательную систему, полностью лишилось доверия европейских партнеров".

"Молдове необходимы жесткие условия со стороны ЕС – они обеспечат скорость и эффективность реформ, направленных на увеличение уровня жизни граждан республики. Поэтому финансовая помощь может поступить в Молдову только при выполнении рекомендаций Венецианской комиссии и других европейских институтов", – заявил Мурешан.

Как уже сообщалось, 4 июля Европейский парламент утвердил решение о выделении РМ помощи в 100 млн. евро на 2017-2018 гг. Из этой суммы 60 млн. должны поступить в виде кредитов, а 40 млн. – в виде грантов. За принятие решения проголосовало 575 депутатов, против – 76, а 46 – воздержались. При этом Европарламент однозначно рекомендовал парламенту РМ отказаться от изменения избирательной системы в нынешней политической ситуации. Однако, после ухода Европарламента на каникулы, вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, парламент принял поправки в Кодекс о выборах.