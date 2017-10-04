Игорь Додон – политик, который пользуется уровнем доверия среди молдавских граждан. Таковы результаты опроса, проведенного CBS-Axa по заказу IDIS „Viitorul”.

Игорь Додон возглавляет рейтинг популярности молдавских политиков - данные опроса

Как пишет портал «Трибуна», в ответ на вопрос «Какому политику в Республике Молдова вы доверяете больше всего», 17,3% опрошенных назвали имя президента.

Вслед за Игорем Додоном идет Майя Санду, с уровнем доверия в 4,8%, Андрей Нэстасе – 1%, Павел Филип – 0,7%, Ренато Усатый – 0,6%, Влад Плахотнюк – 0,5%, Владимир Воронин – 0,3%, Андриан Канду – 0,4%.

Отметим, что 54,9% респондентов заявили о том, что они не доверяют ни одному из политиков, а 17,4% затруднились либо отказались отвечать на этот вопрос.

Между тем, согласно ответам на закрытый вопрос о степени доверия политикам, когда опрошенным предлагается выбрать один из вариантов ответа, 15,8% респондентов сказали, что испытывают «очень большое доверие» к Игорю Додону, а еще 16,6% - «некоторое доверие».

Социологи также выяснили электоральные предпочтения граждан. Если бы выборы в парламент состоялись в будущее воскресенье, то мандаты депутатов достались бы представителям лишь двух партий: ПСРМ, за которую готовы проголосовать 25,9% опрошенных и Партии «Действие и солидарность». Ей бы отдали свои голоса 12,2% респондентов.

Опрос проводился с 9 по 20 сентября 2017 года. В нем приняли участие 1109 человек старше 18 лет.