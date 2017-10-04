Почему участие Бэсеску в выборах в парламент удобно Плахотнюку

Марина Тимотин

Об изменениях в молдавской политике с приездом экс-президента Румынии Траяна Бэсеску шел разговор в программе «Главное» на канале TVC21.

Приезд Бэсеску чреват опасностью для правых партий

Траяна Бэсеску пригласила Партия народного единства на встречу с жителями Яловен и Сорок. С его приездом меняется многое, считает аналитик Владислав Кульминский: «В Румынии за годы независимости сделан большой вклад в становление законодательства о защите прав национальных меньшинств. Бэсеску, будучи президентом, уделял большое внимание этому вопросу. В Молдове популярность Бэсеску велика, он осуществил много проектов, касающихся прав граждан. Многие считают, что для республики нет иного выхода, нежели объединение с Румынией: там функционируют государственные институты, а здесь - уже нет.

Поэтому Бэсеску и та партия, которая его поддержит, очень серьезно изменят расклад электорального поля. Я думаю, что это обеспечит проходной балл в парламент и даст определенное количество мандатов, которых не получат другие партии - скорее всего, партии Майи Санду и Андрея Нэстасе. Противиться приходу Бэсеску в молдавскую политику они не могут, как не могут и критиковать его".

Каким может быть расклад в следующем парламенте

"45-46, а может, и всего 40 мандатов получит ПСРМ, - считает Кульминский. - За счет одномандатников ДПМ получит до 30 мандатов.

Партия, которая поддержит Бэсеску, возьмет еще 6 мандатов.

Какое-то количество депутатских портфелей будет у Санду и Нэстасе.

В таком случае ДПМ будет легче собрать большинство в следующем парламенте и сохранить власть. В случае выборов по пропорциональной избирательной системы ДПМ была бы на третьем месте и не могла бы одна вести переговоры о формировании демократической коалиции. Участие Бэсеску в молдавской политике удобно для ДПМ».

«В отличие от Санду и Нэстасе, Бэсеску - харизматичный политик, и он с успехом будет бороться за европейский электорат, - полагает Виталий Андриевский. – Опасность для них в том, что он может их вышвырнуть из выборной компании 2018 года».

Морковок от ЕС больше не будет

«С 2012 по 2015 год Молдова рассматривалась как особый случай, - отметил Владислав Кульминский. - По объему помощи на душу населения она занимала не то первое, не то второе место в мире после Палестинской автономии - Молдову рассматривали отдельно от Украины, от Грузии. Этого было достаточно, чтобы построить нормальное государство, выйти из постсоветского переходного периода и стать серой европейской страной с очень низким уровнем развития, но с функционирующими государственными институтами. И если бы Брюссель такой стране сказал бы – ребята, у вас там что-то не то с надзорной частью в банковской системе, - то власть бы прислушивалась, а не говорила бы, что Молдова суверенное государство, хотя народ эту власть такими полномочиями не наделял.

Но сейчас Молдова рассматривается как часть геополитического пакета наравне с Украиной и Грузией в борьбе Евросоюза, США и России. ЕС не рассматривает больше Молдову как примерного ученика и кандидата на вступление. Все, что он хочет обеспечить, - это определенную степень стабильности, чтобы здесь не «бабахнуло».

Вина за то, что мы не использовали возможности, данные нам в 2009-2015-м, лежит на всех правительствах, частью которых была и ДПМ.

Политика западных партнеров правильная: если в стране у правительства нет желания ставить определенные цели и добиваться их, то как могут партнеры заставить правительство это делать?».

Эксперты сошлись во мнении, что Украина и Молдова упустили свои возможности.

Виталий Андриевский отметил, что Молдова, подписывая Соглашение об ассоциации с ЕС, поторопилась, поэтому предстоящий саммит стран Восточного партнерства даст возможность решить те проблемы, которые возникли после подписания. Он надеется, что какая-то «морковка» Молдове и Украине будет показана Евросоюзом: «Они должны дать Молдове шанс. Они понимают, что есть и другой вектор развития, который возглавляется президентом».

Мнение Кульминского: «Никаких «морковок» больше не будет. ЕС и Германия в частности разочаровались в Молдове. Евросоюз разочаровался отсутствием реформ и недоволен правительством, он ему не верит».

Аналитик отмечает, что «Евросоюз видит Молдову только как геополитический объект»: «Если бюджет Молдовы не получит 26-30 процентов внешних займов в свой бюджет, который составляет примерно 2,5 миллиарда долларов, то в республике могут начаться те же процессы, что на Украине. В основе поддержки ЕС и Румынии одна идея: чтобы в Молдове не «бабахнуло». По этой же причине в Кишиневе власть удерживается несмотря на крайнюю непопулярность. Поэтому у власти появляется некая свобода действий, она переходит все красные линии, зачищает правое поле от любых партий, которые представляют опасность, и трансформирует Молдову в авторитарное государство, причем под себя, для извлечения выгоды для 20-25 человек, которые находятся у власти».