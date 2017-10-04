Адвокаты просят суд освободить Дорина Киртоакэ в связи с подготовкой к референдуму

Временно отстраненного примара Кишинева Дорина Киртоакэ могут освободить для проведения предвыборной кампании перед референдумом по его отставке. Соответствующий запрос был направлен его адвокатами. Суду предстоит рассмотреть ходатайство.



Адвокат Дорина Киртоакэ Татьяна Иову сообщила журналистам CrimeMoldova, что защита подала ходатайство об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста. «Мы указали в заявлении, что домашний арест применяется только в исключительных обстоятельствах, что не является таковым в нашем случае. Я также упомянула, что примар имеет право провести предвыборную кампанию для предстоящего референдума», – пояснила Иову.

Также, по словам адвоката, ходатайство было подано 27 сентября, но пока остается без внимания. «Такие запросы должны быть рассмотрены в приоритетном порядке. Впоследствии я подала еще один запрос об ускорении рассмотрения. Запрос об освобождении из-под домашнего ареста должен быть рассмотрен новым судьей по делу. Мы ожидаем повестки и проведения заседания», - сообщила Татьяна Иову.

Напомним, что ранее Илан Шор просил освободить его под судебный контроль для участия в предвыборной кампании на местных выборах 2015 года. Тогда ходатайство Шора было удовлетворено.

Референдум по отставке Киртоакэ состоится 19 ноября. Предвыборный период начнется за 45 дней до референдума. Чтобы Дорина Киртоакэ сняли с должности, на референдуме требуется более 160 000 голосов. Для признания референдума состоявшимся, в нем должны принять участие минимум 1/3 из более чем 647 000 избирателей.

Дорин Киртоакэ возглавляет столицу с 2007 года, в настоящее время он занимает пост примара Кишинева уже третий срок подряд. Сейчас примар находится под следствием по двум делам: о торговле влиянием и превышении служебных полномочий. Киртоакэ пребывает под домашним арестом, сообщает «Криминальная Молдова».