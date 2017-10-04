Не за вином же Гройсман едет в Молдову?

По закрытой информации Владимир Гройсман намерен закупить хорошее молдавское вино в рамках винного фестиваля. Но какова главная цель визита в Молдову премьер-министра Украины? Где пересекаются и где расходятся интересы Кишинева и Киева? О «невстрече» Гройсмана и президента Додона шел разговор в программе «Главное» на канале TVC21.

Политолог Виталий Андриевский отметил три темы, которые стали решаться в отношениях Молдовы и Украины: «Украина стала играть значительную роль в поисках решения проблем Приднестровья. Если с ноября не будет решен вопрос с номерами машин, то Украина перестанет пропускать машины с приднестровскими номерами на свою территорию.

За последние семь месяцев торговый оборот с Украиной вырос на 35 процентов, экспорт молдавских товаров - на 40 процентов. По закрытой информации Владимир Гройсман намерен закупить хорошее молдавское вино в рамках фестиваля вина.

Кто-то должен будет отказаться от контрабанды, если Кишинев и Киев окончательно укрепят границу и выставят свои посты между Украиной и Приднестровьем. Вопросы, которые не решили Молдова с Украиной, относятся к строительству гидроэлектростанций на Днестре с территорией на протяженности одного процента границ. Однако, противоречий, которые препятствовали бы нашим отношениям, нет. Более того, нас связывают общие интересы по проекту Восточного партнерства».

«Такими же теплыми были отношения между Молдовой и Украиной 2004-2006 годах, - отметил Владислав Кульминский, исполнительный директор института стратегических инициатив. – Это был период, когда Тимошенко была премьером, а Порошенко – министром иностранных дел. Тогда, после неподписания меморандума Козака, мы поссорились с Россией и обратились к Украине.

Соглашусь, что укрепление молдавско-украинского участка границы в районе Приднестровья - это правильное направление отношений. По статистике объем импорта окорочков из Ильичевска в Приднестровье в сто раз превышает объем их потребления жителями Европы. Понятно, что речь идет о больших объемах нелегальной торговли. Вопрос в том, можно ли будет с помощью Украины навести порядок и открыть возможность легальным предприятиям Приднестровья увеличить свой экспорт в Евросоюз. В Приднестровье есть большое количество хороших предприятий, которые производят хорошую продукцию, которая экспортируется в ЕС и на которой они могут зарабатывать».

По словам Кульминского, отношения Киева с президентом налаживаться не будут: «То, что сказал президент Додон по поводу Крыма, для любого государства есть переход за красную линию».