Игоря Гамрецкого приговорили к 3 годам тюрьмы с отсрочкой приговора

Бывший глава генерального управления общественного транспорта и путей сообщения примэрии муниципия Кишинев Игорь Гамрецкий был осужден на три года c отсрочкой приговора.

Апелляционный суд рассмотрел сегодня ходатайство адвокатов бывшего муниципального чиновника. Ранее адвокаты обжаловали приговор Гамрецкому о лишении свободы сроком на 2 года по делу о платных парковках, передает tv8.md.

Игорь Гамрецкий обвиняется в извлечении выгоды из влияния, в результате которого получил материальные ценности и преимущества в особо крупных размерах. По этому же делу о платных парковках в Кишиневе проходит и примар Дорин Киртоакэ.

Ранее бывший чиновник заявил прессе, что наказание в виде 2 лет лишения свободы слишком жестокое.

В деле фигурирует и имя бизнесмена Александра Пинчевского и бывшего муниципального советника Геннадие Иващенко, отвечавшего за отбор компании, которая займется обустройством платных парковок. Кроме них, в деле указаны и три руководителя компаний, специализирующихся на предоставлении услуг по парковке.