Почему бывший гендиректор АО «Крикова» Валентин Бодюл перебрался в «Массандру»

День вина будет отмечаться 7-8 октября на площади Великого национального собрания под слоганом «Сохраним живую легенду». Чем будут хвалиться наши виноделы?

Давайте познакомимся с винной отраслью Молдовы виртуально. Представим себе, что мы иностранцы, и будем искать информацию на официальных порталах госструктур. Допустим, что мы хорошо владеем молдавским и румынскими языками и нам не требуется переводчик. Почему? Да потому что молдавские порталы госструктур только вывешивают флаги Великобритании или США, формально представляя английскую версию. Но материалы на английский никто не переводит. Потому неудивительно, что о нас почти ничего не известно. Мы сами в этом виноваты.

Начнем с портала бывшего министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.

По части винограда и вина здесь очень скудная информация.

В соответствии с предварительными данными, площадь всех виноградников, в том числе и частных, на начало 2017 года составляла 135,1 тысячи гектаров. В том числе плодородных – 128,7 тысячи гектаров. 60 процентов всех виноградников сегодня находятся в частной собственности крестьянских хозяйств.

По прогнозам в текущем году винограда будет около 620 тысяч тонн. В том числе 110 тысяч тонн столового.

Из всего собранного винного винограда на переработку, производство вина, будет использовано около 300 тысяч тонн, то есть только половина урожая.

На этом информация отраслевого министерства по части винной отрасли заканчивается.

Переходим к порталу бюро виноделия и винограда.

Здесь более цивилизованно. Публикуют информацию на румынском, русском и английском. Не все, что есть в основной редакции, но уже успех.

В разделе «аналитика» можно найти такие «аналитические» статьи:



28.09.2017 - Водка стаканами, или из чего же правильно пить водку и другие алкогольные напитки?

21.09.2017 - Алкогольный синдром: зачем Киев тормозит приватизацию спиртовой промышленности.

14.09.2017 - Премизация вина на рынке США: тенденции и перспективы.

13.09.2017 - 5 фактов о немецком виноделии.

Как видно, только в сентябре, в канун праздника молдавского вина, дается предостаточно «аналитической» информации о виноделии Молдовы.

На портале можно найти перечень винопроизводителей. Их 139. И перечень производителей крепких вин – 41.

Какой-либо статистики об отрасли винограда и вина Молдовы на портале данного специализированного бюро нет.

Согласно информации НБС в 2014-2016 годах молдавское вино экспортировали в 78 стран. Более подробная информация представлена в таблице.

2014 2015 2016 млн.$ млн. тонн млн.$ млн. тонн млн.$ млн. тонн СНГ 64,7 60,8 48,5 67,4 49,4 80,0 ЕС 28,8 20,8 30,4 28,2 36,2 32,2 ВСЕГО 111,6 102,1 97,3 112,8 107,6 132,7

Из всего экспорта 84,5 процента экспортировали в следующих направлениях (в процентах): Белоруссия – 30,8, Украина – 15,2, Россия – 12,1, Грузия – 10,4, Румыния – 7,5, Польша – 4,2, Китай – 2,9, Великобритания – 1,44.

За три последних года экспорт молдавских вин в количественном выражении вырос на 30 процентов. Зато стоимость экспортного вина снизилась на 4 процента.

Хотя на самом деле картина намного хуже. Потому как средние цены экспорта вина в среднем уменьшились на 35 процентов. В том числе в страны СНГ – на 58 процентов. В страны ЕС – на 23 процента.

Средние цены за литр/$ США

2014 2015 2016 изменение цены, (+/-) % 2016/2014 ВСЕГО экспорт 1,09 0,86 0,81 - 35 РФ 0,96 0,81 0,68 - 41 Румыния 0,85 0,75 0,87 + 2,4 Великобритания 2,43 1,21 1,02 - 2,38 Латвия 2,09 1,73 1,68 - 24,4 Литва 1,03 0,92 0,94 - 9,6 Эстония 2,26 1,97 2,09 - 8,1

То есть цены на наше экспортируемое вино почти в два раза ниже, чем цены реализации вин в розничных магазинах Молдовы.

При этом статистика 80-х и на 2017 год такова (площадь промышленных виноградников, всего плодородных виноградников и производство винограда, тысяч гектаров, всего произведено винограда, в тысячах тонн).

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 2017 Площадь всего, тыс. га 256 251 256 253 250 220 205 203 54 Плодородные площади, тыс. га 200 212 214 217 209 170 159 157 50 Производство, тыс. тонн 1201 1293 2046 1357 1577 657 1222 1040 248

Цифры сами за себя говорят. Площади виноградников уменьшилось в четыре раза, а объем производства винограда уменьшился в восемь раз.

Такой пример ярко показывает истинное – плачевное - состояние дел в виноделии Молдовы.

Когда-то знаменитые Криковские подвалы восхищали наших граждан и иностранных гостей. На предприятии работали 850 человек.

Сегодня на предприятии в Криково работают 50 человек.

У хозяйства осталось всего 600 гектаров виноградников.

А бывший генеральный директор АО Крикова» Валентин Бодюл, который возглавлял предприятие около 30 лет, с прошлого года стал генеральным директором знаменитого Ялтинского винзавода «Массандра».

Этим все сказано.

Однако былая слава или привычка еще живут. На заседании правительства в среду было принято постановление о присуждении Большой премии за 2017 год за особые заслуги в развитии виноделия АО «Крикова».

Думитру БАРБАЛАТ