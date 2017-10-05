Ткачук изобличил ошибочные действия Додона

Решение занимающего должность президента Игоря Додона «о праздновании столетней годовщины провозглашения Молдавской Демократической Республики» является фактическим празднованием объединения Бессарабии с Румынией.

Об этом заявил доктор истории, экс-депутат Марк Ткачук, комментируя в соцсетях решение Додона.

«Постепенно доходит, что это - не заговор, не очередная сделка, а заурядное ошибочное мышление», - подчеркнул Ткачук.

«Отмечать годовщину Молдавской Демократической Республики (а именно это собирается сделать Додон), окончательно провозглашенной 27 марта (9 апреля) 1918 года - это отмечать 100-летний юбилей объединения Бессарабии с Румынией. И никак иначе!

Именно в этот день Сфатул Цэрий проголосовал за объединение этой Республики с Румынией. Известно, как это было. В присутствии румынского военного командования, под дулами пулеметов. Никаких правок за последнее столетие в эту историю внесено не было», - отмечает он.

В этой связи Ткачук, обращаясь к «господам социалистам-унионистам», обратил их внимание, что «это "знаменательное событие" вовсе не про "преемственность государственности молдавского народа"». «Это про предательство этого самого народа.

Не стройте иллюзий, ваша "юбилейная комиссия" будет праздновать ничто иное, как расстрел депутатов Сфатул Цэрий - Рудьева, Катароса, Прахницкого, Панцыря, Гринфельд и Чумаченко, отказавшихся голосовать за объединение с Румынией в день последнего объявления Молдавской Демократической Республики.

Говоря словами Буле де ла Мёрта, «Это хуже чем преступление. Это ошибка». Но эта ошибка обойдется молдавскому обществу особенно дорого, когда 27 марта 2018 года объединятся два юбилея», - завил Ткачук.

По его мнению, «официальное празднование властями Республики Молдовы юбилея Молдавской Демократической Республики, несомненно, предоставляет сторонниками объединения с Румынией важнейший аргумент об исторической легитимности "Великого объединения 27 марта 1918 года"».

29 сентября занимающий должность президента Игорь Додон сообщил о создании «Юбилейной комиссии», которая займется разработкой мероприятий, «посвященных празднованию 100-летней годовщины со дня провозглашения Молдавской Демократической Республики». С этой целью Додон обязался даже издать специальный указ.

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