5 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Молдова не повторит ошибок Украины
05.10.2017

Молдавский лидер Игорь Додон заверил, что в республике не будут запрещать нацменьшинствам учиться на родном языке.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил в среду, что недопустимо ограничивать право нацменьшинств учиться на родном языке, как это было сделано на Украине, и отметил, что в республике такого не произойдет.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Киева в ЕС, а сам документ назвал "позорным". 

"Высказывал обеспокоенность относительно нового закона, который был принят на Украине. На Украине постоянно проживают несколько сотен тысяч молдаван и румын, которые до вступления в силу этого закона могли учиться в школах на родном языке. Считаю, что недопустимо запрещать нацменьшинствам учиться на родном языке. В Молдове такого не произойдет", — сказал Додон по итогам встречи с вице-президентом Болгарии Илияной Йотовой.

По словам молдавского лидера, в республике насчитывается сотни школ с преподаванием на русском, украинском, гагаузском, болгарском языках. Он подчеркнул, что такая практика сохранится в Молдове.

"Президент Молдовы заверил, что любой ценой сохранит все права на изучение болгарского языка во всех классах школ, то есть также как эта система сохранялась и до сих пор. Не будет изменено законодательство в этом смысле", — сказала Йотова.


 
Количество просмотров:
40
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.