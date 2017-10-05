Премьер Филип: "Мы являемся правительством, выступающим в поддержку бизнеса"

В начале сегодняшнего заседания правительства, премьер-министр Республики Молдова Павел Филип рассказал об открытии форума Moldova Business Week 2017.

Как сообщает портал ТРИБУНА, премьер-министр заявил, что этот форум является важнейшим событием в сфере бизнеса.

«Хочу поблагодарить организаторов форума. В нем принимают участие представители более 20 стран. На этом форуме, у нас, г-н вице-премьер Калмык, появилась возможность рассказать о привлекательности нашей страны с точки зрения инвестиций.

В течение полутора лет мы трудились над этим вопросом, и как Вы сказали, мы являемся правительством, выступающим в поддержку бизнеса, потому что мы стремимся к инвестициям в сфере производства и социальной сфере. Мы прекрасно понимаем, откуда могут появиться эти инвестиции. Это возможно лишь при наличии условий.

Только так можно увеличить доходы бюджета. Нам следует рассказать потенциальным инвесторам обо всем, что мы сделали, о реформах, которые были внедрены с целью улучшения делового климата и создания предприятий, которые, в свою очередь, приведут к появлению новых рабочих мест», — уточнил премьер-министр.

Андриана Кептине