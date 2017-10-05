Президент РМ И.Додон пригласил президента Болгарии посетить Молдову с визитом

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел сегодня встречу с вице-президентом Республики Болгария Илияной Йотовой. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, обмен опытом в сфере образования и политическую обстановку в Молдове и Болгарии.

Как сообщает портал ТРИБУНА, на встрече Игорь Додон отметил, что 2016 год был знаменательным для обеих стран.

«Успешным отношениям между нашими странами уже 25 лет. Подписано 47 двусторонних соглашений. В сфере торговых отношений между нашими странами постоянно была положительная динамика. За первые 6 месяцев рост товарооборота составил более 20%. В 2016 году в наших странах были избраны главы государств, представители социалистской партии», — отметил Игорь Додон.

Также глава государства пригласил президента Болгарии посетить с визитом нашу страну. «Надеюсь, что это произойдет в ближайшие месяцы. Президент прибудет в сопровождении группы бизнесменов».

Вместе с тем, президент Додон объявил, что завтра он отправится с Илияной Йотовой с визитом в Тараклию, где проживает большое количество болгарских граждан и есть единственный болгарский вуз.

В свою очередь, вице-президент Болгарии отметила, что Республика Молдова является страной, где соблюдаются права этнических меньшинств.

Кристина Парфени