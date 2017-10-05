Скандальное заявление экс-президента Румынии Бэсеску о Молдове и молдавских политиках: Да кому вы вообще нужны?!

Бывший глава соседнего государства решил навесить ярлыки, а заодно втоптать в грязь жителей нашей республики.

Мы все давно привыкли к тому, что бывший президент Румынии Траян Бэсеску слов особо не выбирает и говорит, как правило, то, что у него на уме. А на уме у него не самые хорошие для нашей страны мысли. И дело даже не в унионизме, а в привычке Траяна Дмитриевича навешивать ярлыки — иногда на конкретных политиков, иногда - на народы, иногда — на государства, а иногда — на всех сразу. Именно так бывший румынский президент недавно поступил.

«Знаю, что Игорь Додон и Владимир Плахотнюк сродни яду для будущего страны и граждан Молдовы, - заявил Бэсеску в интервью VIP Magazin. - Знаю, что господин Михай Гимпу, который некогда был уважаемым политиком-унионистом, превратился в утратившего доверие политика-катастрофу. Еще я знаю, что румынским гражданам Майе Санду и Андрею Нэстасе не хватает смелости пойти по пути унионизма, они врут гражданам о европейской перспективе Молдовы. Хотя и Майя Санду, и Андрей Нэстасе прекрасно знают, что Европейский союз не будет расширяться за Прут».

Если кому-то Бэсеску не дал оценки, так, видимо, только потому, что о том или ином человеке банально запамятовал. И пускай с некоторыми формулировками экс-президента Румынии можно согласиться, говорить так — непозволительно: это неуважительно как к конкретным политикам, так и к рядовым гражданам.

Во-первых, потому что все эти политики имеют какую-никакую поддержку населения. Во-вторых, лейтмотив всего заявления Бэсеску, очевидно, следующего толка: «никому не нужны в ЕС и Румынии ни молдавские политики, ни сама страна». Возможно, отчасти это правда, но ведь не господину Бэсеску решать вопросы расширения Европейского союза. Особую пикантность этому высказыванию придает тот факт, что Бэсеску... пытался получить молдавское гражданство. Любовь к нашей стране так его прямо и распирает...

Бэсеску признается, что присоединился к партии Анатолия Шалару, чтобы воспользоваться шансом «воссоединить страну». Историческая, мол, справедливость... Есть только одна неувязочка: официальный Бухарест считает, к примеру, референдум в Каталонии неконституционным. «Но то референдум!» - так, наверное, возразит Бэсеску и предложит на манер молдавских либералов никакого плебисцита не проводить — как в 1918 году.

В 2019 году в Румынии пройдут выборы президента. И Бэсеску, надо полагать, примет в них участие. И если он победит, то последствия для Молдовы могут быть самыми серьезными. И плачевными.

Никита ЗВЕРЕВ