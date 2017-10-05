«Естественно, что в случае, если партии-партнеры Европейской Народной партии пройдут в парламент, Джозеф Дол (председатель ЕНП) надавит на них в виду создания проевропейского альянса», — пишет в своем блоге журналист Виктор Никитуш.

Как сообщает портал ТРИБУНА, журналист считает, что «на Майе Санду лежит тройная ответственность: перед гражданами Республики Молдова, проголосовавшими за нее на президентских выборах, перед румынскими политиками, вкладывающими в нее средства и перед ЕНП». «Осознает ли Майя Санду эту ответственность? Думаю, да. Поэтому она колеблется и допускает ошибки.

Будучи не расположенной к уступкам, Майя Сонду еще не стала политическим лидером, который способен адаптироваться к политическим играм в Молдове, и поэтому часто допускает ошибки, но даже, несмотря на это Бухарест и ЕНП продолжают ей симпатизировать. Так как Брюссель хочет сохранения европейского курса Молдовы, было очень опрометчиво исключать создание альянса с ДПМ, потому что сейчас именно эта партия внедряет политику евроинтеграции в Молдове», — считает Никитуш.

Он также считает, что «Майя Санду делает в условиях молдавской политики все, что может». «Тут вспоминается старинная поговорка «взялся за гуж, не говори, что не дюж». Если ПДС войдет в семью ЕНП, как того хочет Майя Санду, тогда ей придется делать то, что ей скажут. Политика предполагает уступки.

Майя Санду не сможет отказать Джозефу Долу, когда тот потребует сотрудничества с ДПМ в рамках проевропейского альянса. Если она хочет выиграть в политических играх в Молдове, ей следует учиться уступать, потому что в политике цель оправдывает средства, а Молдова должна сохранить проевропейский курс», — отмечает источник.

Кристина Пендя