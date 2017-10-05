Политолог: ДПМ пытается перебросить грязь с себя на оппозицию

Политолог Анжела Колацки считает, что инициатива ДПМ принять резолюцию о создании альянсов только с проевропейскими партиями, является частью избирательной стратегии.

Корреспонденту портала ТРИБУНА она заявила, что эта инициатива «не что иное как облегчение политической жизни социалистам и президенту Додону, потому что все подозревают их в сговоре с ДПМ».

«На самом деле и демократы, и социалисты, с идеологической точки зрения являются социал-демократами и должны были бы найти общий язык, но у нас все определяет внешнеполитический вектор: кто за Европу, кто за Россию.

С другой стороны, когда выступают с такими заявлениями, что якобы мы скорее найдем общий язык с ПДС или ППДП или с другой правой партией, повторяется то, что произошло на президентских выборах.

Мы помним, как ДПМ и ее лидер «обласкали» тогда Майю Санду. Теперь применяют тот же метод – пытаются испортить имидж другим партиям», — пояснила политолог.

Вместе с тем, Анжела Колацки отметила, что теперь будет интересно следить за тем, какова окажется позиция проевропейских партий.

«Этим ДПМ пытается перебросить грязь с себя на оппозицию», — заявила Колацки.

Андриана Кептин