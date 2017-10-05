Андриан Канду и Майя Санду об избирательной реформе

Председатель парламента Андриан Канду заявляет, что избирательная реформа принесет пользу политическому классу благодаря повышению ответственности политических лидеров. Председатель Партии действия и солидарности Майя Санду утверждает, что реформа была начата Демократической партией Молдовы для того, чтобы удержаться у власти. Заявления были сделаны в ходе дебатов между двумя политиками в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Молдова 1.

По словам спикера, первого вице-председателя ДПМ Андриана Канду, избирательная реформа принесет пользу политическому классу путем повышения ответственности политических лидеров. Эта реформа уже реализована, а в дальнейшем зависит, как она будет осуществлена до предусмотренного законом срока, и как будут проходить выборы в 2018 году.

„Мы обещали гражданам вернуть право прямого голосования. Мы считаем, что изменение избирательной системы принесет только пользу, через изменения на уровне менталитета и политического класса. Смешанная система предполагает прямое голосование, граждане будут иметь возможность выбирать не списки, а человека, в том числе с учетом критерия честности” - сказал Андриан Канду.

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду заявила в свою очередь, что новая избирательная система введена по инициативе Владимира Плахотнюка, который хочет изменить политический класс.

„Люди не довольны властью, вы приходите с избирательной системой, которая не заменит политический класс, но приходите с избирательной системой, которая удержит вас у власти. Я считаю, что эта страна нуждается в честных политиках. Мы нуждаемся в честных людях. Нам нужна избирательная система, которая не позволит кому-то украсть голоса избирателей”, - сказала Майя Санду