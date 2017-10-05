Российский политолог: Приднестровье обладает абсолютным правом на определение собственной судьбы

«Любые попытки Кишинева сманеврировать, а, может быть, обмануть или оказывать давление на Тирасполь, для того чтобы получить односторонние выгоды, обречены на провал», - убеждён Андраник Мигранян

Европейский «парад суверенитетов». Так назвали политики и эксперты события, прошедшие в Курдистане и в Каталонии. 25 сентября и 1 октября в этих стремящихся к самостоятельности областях прошли референдумы, и в обоих случаях практически абсолютное большинство населения высказалось за независимость. Но ни в Ираке, к которому относится Курдистан, ни в Испании, в состав которой входит автономное сообщество Каталония, плебисцит не признали.

Да и европейское политическое сообщество как-то холодно отреагировало на эти эпизоды «весны народов», словно молчаливо поддержав политику двойных стандартов, когда, к примеру страны Западной Европы приветствовали референдум об отделении Черногории от Сербии и признали его результаты, однако категорически не хотят признавать возможность аналогичных референдумов в Абхазии, Южной Осетии и в Приднестровской Молдавской Республике, а теперь и в Каталонии и Курдистане.

Известный российский политолог армянского происхождения, профессор МГИМО Андраник Мигранян убеждён, что у Приднестровья в этом отношении гораздо больше прав и оснований стать независимыми, чем у каталонцев и курдов.

«Конфликты на национальной почве никогда не стихают, к сожалению. Но иногда они обостряются или находятся в латентном состоянии. Так получается, что определенные религиозные, этнические группы не чувствуют себя комфортно в составе больших государств. Все зависит от того, как эти государства образовались. Если возникает возможность уходить, то, к примеру, шотландцы, каталонцы или курды стремятся создавать собственное государство. Но у Приднестровья в этом отношении гораздо больше легальных прав и оснований чувствовать себя в рамках правового пространства, чем у каталонцев и курдов», - подчеркивает Мигранян.

Российский эксперт напомнил, что ещё 3 апреля 1990 года был принят специальный Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», предоставлявшем право на самоопределение не только союзным республикам, но и автономиям, а также компактно проживающим этническим группам. В статье 2 этого закона было установлено, что «решение о выходе союзной республики из СССР принимается свободным волеизъявлением народов союзной республики путем референдума (народного голосования)».

На основании именно этого Закона после развала Советского Союза в декабре 1991 года Приднестровье, уже не являясь частью МССР, и провело первый референдум о независимости, в котором «за» создание суверенного государства проголосовали 97,7 % участников плебисцита. Этому событию предшествовало еще несколько всенародных референдумов - сначала об образовании ПМССР (с декабря 1989 по ноябрь 1990 гг.), а затем о сохранении СССР (17 марта 1991 г.).

«В этом смысле каталонцам не повезло. Когда у них осуществлялся переход от франко-демократии, испанские власти записали, что ни одна из территорий не имеет права отделиться от Испании. Поэтому у Каталонии конституционного права на самостоятельность нет и поэтому в Мадриде справедливо говорят, что этот референдум был незаконным. А вот Приднестровью в этом отношении Закон 90-го года даёт абсолютно полное право на определение собственной судьбы», - обратил внимание Андраник Мигранян.

К слову, опытный политик Мигранян на днях при содействии международного медиа-клуба «Format-A3»побывал в Кишинёве, где пообщался с местным истеблишментом, а также смог обсудить нынешнюю обстановку в молдавско-приднестровских делах. Впервые побывав в Тирасполе 17 лет назад, Андраник Мигранян, по его личному признанию, полюбил наш край, и, будучи рядом с Приднестровьем, не смог не посетить его вновь.

«Мне нравится народ, который борется за свою независимость, свободу, за собственное достоинство. У меня ещё есть и очень приятое личное чувство к этому региону – армяне очень гордятся, что Суворов наполовину был армянином по матери. Во вторых Суворов вывез из Крыма армян, и я побывал в Григориополе, увидел надгробные камни на армянском кладбище, на берегу Днестра. Это красивое место, и я был очень рад, что прикоснулся к этой истории», - поделился впечатлением политолог.

Говоря о политическом будущем Молдовы и Приднестровья, Мигранян отметил, что ожидать признания от Кишинева напрямую вряд ли можно, «они просто на это не могут пойти». При этом и слово «федерализация» сейчас в Молдове почему-то «вызывает отторжение».

«Но то, что когда-то намечалось в 2005 году – «План Козака», определенная кантонизация Молдовы, федеральные, конфедеральные отношения - при той самостоятельности, которую сегодня имеет Приднестровье, вот этого достичь возможно, если бы, конечно, не было внешнего влияния. В тот период Евросоюз вмешался очень грубо, и Кишинев отказался от подобного решения вопроса. Если будет политическая зрелость Кишинева, то в Молдове смогут подойти к этому вопросу», - отметил Мигранян.

По мнению политолога, пока Молдова не наладит с Приднестровьем горизонтальных (равных) отношений, вряд ли и ситуация в переговорном процессе улучшится.

«Сейчас мяч на стороне Кишинёва. Любые попытки сманеврировать, а, может быть, обмануть или оказывать давление на Тирасполь, для того чтобы получить односторонние выгоды – они, конечно, обречены на провал. Люди в Приднестровье прекрасно понимают, что происходит, прекрасно осознают собственные интересы, и эти интересы никогда не будут пожертвованы ради химерических идей о воссоединении или создании единой молдавско-румынской республики. Этому не бывать», - констатировал Андраник Мигранян.