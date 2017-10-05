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Российский политолог: Приднестровье обладает абсолютным правом на определение собственной судьбы
05.10.2017

«Любые попытки Кишинева сманеврировать, а, может быть, обмануть или оказывать давление на Тирасполь, для того чтобы получить односторонние выгоды, обречены на провал», - убеждён Андраник Мигранян

Европейский  «парад суверенитетов». Так назвали политики и эксперты события, прошедшие в Курдистане и в Каталонии. 25 сентября и 1 октября в этих стремящихся к самостоятельности областях прошли референдумы, и в обоих случаях практически абсолютное большинство населения высказалось за независимость. Но ни в Ираке, к которому относится Курдистан, ни в Испании, в состав которой входит автономное сообщество Каталония, плебисцит не признали.

Да и европейское политическое сообщество как-то холодно отреагировало на эти эпизоды «весны народов», словно молчаливо поддержав политику двойных стандартов, когда, к примеру страны Западной Европы приветствовали референдум об отделении Черногории от Сербии и признали его результаты, однако категорически не хотят признавать возможность аналогичных референдумов в Абхазии, Южной Осетии и в Приднестровской Молдавской Республике, а теперь и в Каталонии и Курдистане.

Известный российский политолог армянского происхождения, профессор МГИМО Андраник Мигранян убеждён, что у Приднестровья в этом отношении гораздо больше прав и оснований стать независимыми, чем у каталонцев  и курдов.

«Конфликты на национальной почве никогда не стихают, к сожалению. Но иногда они обостряются или находятся в латентном состоянии. Так получается, что определенные религиозные, этнические группы не чувствуют себя комфортно в составе больших государств. Все зависит от того, как эти государства образовались. Если возникает возможность уходить, то, к примеру, шотландцы, каталонцы или курды стремятся создавать собственное государство. Но у Приднестровья в этом отношении гораздо больше легальных прав и оснований чувствовать себя в рамках правового пространства, чем у каталонцев и курдов», - подчеркивает Мигранян.

Российский эксперт напомнил, что ещё 3 апреля 1990 года был принят специальный Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», предоставлявшем право на самоопределение не только союзным республикам, но и автономиям, а также компактно проживающим этническим группам. В статье 2 этого закона было установлено, что «решение о выходе союзной республики из СССР принимается свободным волеизъявлением народов союзной республики путем референдума (народного голосования)».

На основании именно этого Закона после развала Советского Союза в декабре 1991 года  Приднестровье, уже не являясь частью МССР, и провело первый референдум о независимости, в котором «за» создание суверенного государства проголосовали 97,7 % участников плебисцита. Этому событию предшествовало еще несколько всенародных референдумов - сначала об образовании ПМССР (с декабря 1989 по ноябрь 1990 гг.), а затем о сохранении СССР (17 марта 1991 г.).

«В этом смысле каталонцам не повезло. Когда у них осуществлялся переход от франко-демократии, испанские власти записали, что ни одна из территорий не имеет права отделиться от Испании. Поэтому у Каталонии конституционного права  на самостоятельность нет и поэтому в Мадриде справедливо говорят, что этот референдум был незаконным. А вот Приднестровью в этом отношении Закон 90-го года даёт абсолютно полное право на определение собственной судьбы», - обратил внимание Андраник Мигранян.

К слову, опытный политик Мигранян на днях при содействии международного медиа-клуба «Format-A3»побывал в Кишинёве, где пообщался с местным истеблишментом,  а также смог обсудить нынешнюю обстановку в молдавско-приднестровских делах.  Впервые побывав в Тирасполе 17 лет назад, Андраник Мигранян, по его личному признанию, полюбил наш край, и, будучи рядом с Приднестровьем, не смог не посетить его вновь.

«Мне нравится народ, который борется за свою независимость, свободу, за собственное достоинство.  У меня ещё есть и очень приятое личное чувство к этому региону – армяне очень гордятся, что Суворов наполовину был армянином по матери.  Во вторых Суворов вывез из Крыма армян, и я побывал в Григориополе, увидел надгробные камни на армянском кладбище, на берегу Днестра. Это красивое место, и я был очень рад, что прикоснулся к этой истории», - поделился впечатлением политолог.

Говоря о политическом будущем Молдовы и Приднестровья, Мигранян отметил, что ожидать признания от Кишинева напрямую вряд ли можно, «они просто на это не могут пойти».  При этом и слово «федерализация» сейчас в Молдове почему-то «вызывает отторжение».

«Но то, что когда-то намечалось в 2005 году – «План Козака», определенная кантонизация Молдовы, федеральные, конфедеральные отношения - при той самостоятельности, которую сегодня имеет Приднестровье, вот этого достичь возможно, если бы, конечно, не было внешнего влияния. В тот период Евросоюз вмешался очень грубо,  и Кишинев отказался от подобного решения вопроса. Если будет политическая зрелость Кишинева, то в Молдове смогут подойти к этому вопросу», - отметил Мигранян.

По мнению политолога, пока Молдова не наладит с Приднестровьем горизонтальных (равных) отношений, вряд ли и ситуация в переговорном процессе улучшится. 

«Сейчас мяч на стороне Кишинёва. Любые попытки сманеврировать, а, может быть, обмануть или  оказывать давление на Тирасполь, для того чтобы получить односторонние выгоды – они, конечно, обречены на провал. Люди в Приднестровье прекрасно понимают, что происходит, прекрасно осознают собственные интересы, и эти интересы никогда не будут пожертвованы ради химерических идей  о воссоединении или создании единой молдавско-румынской республики. Этому не бывать», - констатировал Андраник Мигранян.


 
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