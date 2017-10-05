Почти 100 детей пожаловались в прошлом году на сексуальные домогательства в школах

Почти сто детей стали в прошлом году жертвами сексуального насилия. Такую цифру на слушаниях в парламентской комиссии по образованию озвучил представитель министерства соцзащиты. И это только случаи, о которых стало известно социальным работникам.

"В 2016 году было зарегистрировано 98 жалоб на сексуальное насилие над детьми. А общее число жалоб на домогательства достигло трех с половиной тысяч", - сказал представитель министерства социальной защиты Корнелиу Цэруш.

Депутаты считают, что нужно ужесточить контроль над учебными заведениями и центрами размещения детей.

"Возникает вопрос, кто следит за ситуацией в этих центрах. Уверен, там есть и другие проблемы. Вопрос - кто помещает детей в эти центры, кто следит за их судьбой дальше", - отметил депутат Лилиан Карп.

Также на слушаниях предложили периодически устраивать анонимные опросы, чтобы узнавать о проблемах от самих детей.

"Ужасно, что у нас сотни чиновников, которые получают зарплату именно за то, чтобы решать такие проблемы. Лучше будет опрашивать детей - пусть они расскажут, как реагирует в таких случаях государство", - сказал депутат Дмитрий Дьяков.

Свою статистику озвучило и министерство образования. Педагоги каждые полгода сообщают в среднем о 25-ти случаях сексуального насилия над детьми. Говорили об этом на заседании кабмина.

"Проблема есть. Помимо слушаний в комиссии, мы со своей стороны должны решить, как с этим бороться и как предотвращать такие случаи в учебных заведениях", - отметил премьер-министр Павел Филип.

"Когда мы говорим о 25-ти случаях в среднем, мы говорим об учебных заведениях, семьях и окружении детей. Такое чаще случается за пределами учебных заведений", - сказала министр образования, культуры и Моника Бабук.

В МВД на запрос Публика ТВ ответили, что в 2016 году в стране было 1313 случает сексуального насилия над детьми. С начала этого года - 934.