Пищевые добавки: как нас вводят в заблуждение

Виктор Суруджиу

Четыре года назад, 5 октября, вступил в силу Санитарный регламент о пищевых добавках, разработанный Минздравом совместно с Национальным центром общественного здоровья.

До его принятия коммерсантам разрешено было применять на практике санитарные нормы 16-летней давности. Документ определил новые требования к добавкам, регулируя весь их жизненный цикл, и потребители надеялись, что в сфере применения пищевых ингредиентов, наконец, будет наведен порядок. Однако несовершенство системы правового регулирования оборота пищевых добавок, слабый контроль за участниками рынка и поверхностная борьба с фальсификацией по-прежнему открывают недобросовестным производителям и поставщикам путь ко всяческим махинациям.

От борной кислоты до замутнителей

После принятия регламента в Молдове появился Национальный список пищевых добавок, разрешенных к использованию на территории страны. Он содержит почти три десятка функциональных классов, которые различаются в зависимости от того, какую технологическую функцию выполняет добавка в составе пищевого продукта. Среди них – подсластители, красители, консерванты, антиоксиданты, эмульгаторы, отвердители, увлажнители, разрыхлители, загустители и прочие функциональные классы.

В этом списке можно найти и новые термины, которые ранее не использовались в отечественной пищевой промышленности. К примеру, объемообразующие вещества, которые способствуют росту размеров пищевого продукта, не увеличивая его энергетическую ценность. Или антивспениватели, предотвращающие либо снижающие образование пены.

Впервые был введен термин «столовые подсластители» - любые препараты разрешенных подсластителей, которые могут быть предназначены конечному потребителю в качестве замены сахаров. К числу новых пищевых добавок также относятся борная кислота Е-284, эмульгатор Е-459, замутнители Е-285 и Е-445. В то же время из списка были исключены консерванты сульфид калия Е-225, муравьиная кислота Е-236, антиоксидант сорбат калия Е-303, окислитель аскорбил стеарат Е-305 и некоторые другие.

К счастью, в перечне нет и такой довольно распространенной в мире пищевой добавки как глутамат натрия. Последние исследования показали, что к нему чувствительны до 33% людей. У них этот ингредиент может вызывать приступы бронхиальной астмы, головные боли или мигрень. В Юго-Восточной Азии, где добавка глутамата почти ко всем продуктам составляет национальную традицию, получила распространение особая форма глаукомы, при которой давление внутри глаза не увеличивается. Исследования свидетельствуют, что этот усилитель вкуса способствует развитию болезни.

Несмотря на действующие в нашей стране официальные ограничения, вряд ли кто-то сегодня может гарантировать, что некоторые производители не практикуют использование запрещенных добавок. По словам специалистов Cоюза потребителей Молдовы, в нашей республике, как и в большинстве других стран, увеличение объемов применения микроингредиентов, в число которых входят и пищевые добавки, опережает темпы роста пищепрома. И если предприниматели остаются, как правило, в плюсе, то покупатель почти всегда проигрывает.

«Все эти добавки используются, чтобы удешевить производство за счет применения более дешевого сырья, да еще сэкономить на его количестве, создать внешний вид, аромат, нужную консистенцию, вкус и увеличить срок хранения конечного продукта, - отмечает один из наших экспертов. - Пищевая ценность продукции при этом падает, польза для организма, соответственно, тоже. Есть еще и другой аспект проблемы: молдавский потребитель чаще всего не знает, какие ингредиенты используются при изготовлении пищевой продукции, эти товары не рекламируются для широкой публики. А значит, не знает, как именно отразится та или иная добавка на его здоровье».

Все добавки должны быть указаны на этикетке

Остроту проблеме придает тот факт, что в последние годы в Молдове неоднократно выявлялись случаи, когда недобросовестные производители использовали пищевые добавки, чтобы замаскировать некачественные или несвежие продукты. Например, для придания колбасе, выработанной из низкокачественного мяса не первой свежести, яркого мясного вкуса применяют все тот же глутамат натрия (он же Е-621) в немалых количествах. В молдавский техрегламент разрешает делать некоторые виды колбасных изделий вообще без мяса, добавляя в избытке дешевый соевый белок, а также так называемый животный белок, который получают из связок и жил, превращая их в сухой порошок.

В последнее время стало популярно мясо птицы, и особенно мясо механической обвалки. По сути, это паста из остатков мяса, жил, связок и жира с костей и каркасов курицы или индейки. Все это продавливают через специальное сито, получая мясную пасту с большой примесью соединительной ткани и мельчайших костных частиц. Понятно, что такая колбаса придется по вкусу не каждому. Поэтому отдельные коммерсанты и используют глутамат натрия, чтобы придать изделиям мясной вкус, а также другие сомнительные ингредиенты, о которых потребитель может и не подозревать.

После введения нового Санитарного регламента мало что изменилось, хотя в приложении к нему конкретизировано, в каких именно продуктах и в каком количестве могут применяться те или иные пищевые добавки. В этом плане не оправдали себя ожидания, которые возлагались на Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, обладающее контролирующими функциями, включая проверку соблюдения правил этикетирования. Бездействуют и Агентство по защите прав потребителей, а также центры общественного здоровья.

Санитарный регламент обязывает производителей и импортеров указывать на этикетках, предназначенных для конечного потребителя, абсолютно все использованные пищевые добавки. Помимо названия или Е–номера добавки, в обязательном порядке должна присутствовать надпись «ограниченное использование» или более определенное указание о применении продукта в пищу.

Отдельные требования касаются этикетирования подсластителей. На упаковке указывается термин «Столовый» и надпись «Подсластитель на основании…». Если сахарозаменяющий продукт содержит полиолы или аспартам, обязательным считается предупреждение о нежелательности его чрезмерного потребления. Известно, что аспартам (Е-951) содержит аминокислоты, скопление которых отрицательно влияет на центральную нервную систему и почечную деятельность, может вызвать болезнь Альцгеймера. Кроме того, аспартам при температуре выше 30 оС (температура тела человека – 36,6 оС) превращается в метанол – яд. Ученые из ЮАР кормили мышей аспартамом, и вскоре у них начали развиваться онкологические заболевания. В США и многих других странах использование аспартама запрещено.

Еще одно требование регламента, которое регулярно нарушается в Молдове и о котором стоит знать каждому потребителю, касается ряда красителей, разрешенных к использованию в пищевой промышленности. При их наличии в продукте на этикетке должно быть размещено предупреждение: «краситель (наименование или номер) может оказать отрицательное влияние на детей и их внимание». Такие продовольственные товары по-прежнему можно часто встретить на рынках и в магазинах без какой-либо дополнительной информации на упаковке.

Заведомо ложный эффект

В Молдове предусмотрена специальная процедура государственного контроля при использовании пищевых добавок в продуктах питания. Чтобы получить право их импорта, поставщик должен пройти несколько этапов, предоставить пакет сопроводительных документов и обеспечить лабораторные исследования самих добавок. Даже в том случае, если анализ уже проводился за рубежом и подтвержден документально.

Импортеры неоднократно настаивали на упрощении процедуры, считая, что для добавок, включенных в национальный перечень и разрешенных в Европе, возможны исключения. Однако власти пока не пошли им на встречу, ссылаясь на опыт многих стран, где обязателен собственный лабораторный контроль импортируемых добавок. Что вполне логично: в Молдове львиная доля пищевых добавок ввозится из-за рубежа. И длительный путь, который проходят эти ингредиенты, прежде чем попасть на стол молдавского потребителя, предполагают необходимость дополнительной проверки.

При этом, как отмечают специалисты, пищевые добавки, применение которых регулирует Санитарный регламент, необходимо отличать от биологически активных пищевых добавок. Хотя в некоторых случаях и прослеживается сходство. Бывает, что производители утверждают: та или иная добавка разработана на основе природных компонентов и содержит полезные вещества. Но это лишь рекламный трюк, декларирование заведомо ложного эффекта, которое позволяют себе недобросовестные участники рынка. Если действие лекарства изучается в среднем 20 лет, то лечебный эффект пищевых добавок, в том числе биологически активных, вообще не проверяется. Нет никаких обширных данных, статистики, демонстрирующих их действие, в лучшем случае есть исследования отдельных людей или заключения отдельных клиник.

Но дело даже не в наличии положительного эффекта – под сомнением их безвредность. Сейчас запрещается выпуск некоторых пищевых добавок, которые признаны опасными, однако еще некоторое время назад они свободно использовались при производстве продукции и употреблялись в пищу населением, в том числе детьми. Прежде всего, речь идет о популярных и дешевых импортных продовольственных товарах с длительными сроками хранения, которыми наводнены местные рынки и прилавки магазинов.

Очевидно, что система правового регулирования оборота пищевых добавок, контроль за участниками рынка и борьба с фальсификацией нуждаются в совершенствовании. Добавок – тысячи, производителей – сотни, а закон и Санитарный регламент в нашей стране, как показывает практика, не всегда соблюдается. И это открывает недобросовестным производителям и поставщикам путь ко всяческим махинациям.​