Как подготовить автомобиль к холодному сезону?

Низкие температуры должны напомнить вам, что пришло время подготовиться к холодному сезону. Вот о чем нужно позаботиться.

В холодное время года у вас должны быть следующие материалы: соль и песок для льда на тротуарах или других дорожках, по которым вы постоянно ходите, чтобы избежать скольжения и падений, а также инструменты для чистки снега.

Подготовить автомобиль

Аккумулятор и зажигание должны быть в отличном состоянии, а клеммы аккумуляторной батареи очищены. Проверьте, чтобы уровень антифриза был в норме, а система обогрева и оттаивания работали эффективно.

Проверьте систему действия стеклоочистителей; приобретите очищающую жидкость.

Оборудуйте свой автомобиль противоскользящими цепями.

Следите за прогнозом погоды.

Не выезжайте на машине в случае объявления снегопадов и /или метелей.

Если вас замело на дороге за пределами населенного пункта, припаркуйте автомобиль на правой стороне дороги, включите аварийный сигнал и прикрепите кусок ткани к радиоантенне или окну, сообщите в 112, указав место, где вы находитесь. Оставайтесь в машине до приезда спасательных служб, включите мотор и систему нагрева на примерно 10 минут после каждого часа, чтобы сохранить тепло внутри машины. Периодически очищайте снег с выхлопной трубы.