Как подготовить автомобиль к холодному сезону?

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Авто
Низкие температуры должны напомнить вам, что пришло время подготовиться к холодному сезону. Вот о чем нужно позаботиться.
Подготовить автомобиль
Аккумулятор и зажигание должны быть в отличном состоянии, а клеммы аккумуляторной батареи очищены. Проверьте, чтобы уровень антифриза был в норме, а система обогрева и оттаивания работали эффективно.
Проверьте систему действия стеклоочистителей; приобретите очищающую жидкость.
Оборудуйте свой автомобиль противоскользящими цепями.
Следите за прогнозом погоды.
Не выезжайте на машине в случае объявления снегопадов и /или метелей.
Если вас замело на дороге за пределами населенного пункта, припаркуйте автомобиль на правой стороне дороги, включите аварийный сигнал и прикрепите кусок ткани к радиоантенне или окну, сообщите в 112, указав место, где вы находитесь. Оставайтесь в машине до приезда спасательных служб, включите мотор и систему нагрева на примерно 10 минут после каждого часа, чтобы сохранить тепло внутри машины. Периодически очищайте снег с выхлопной трубы.
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