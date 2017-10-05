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Первой леди Каталонии будет молдаванка
05.10.2017

Первой леди Каталонии будет молдаванка из Васлуй, если провинция обретет независимость.

Женой Карлеса Пуджидмонта, президента Каталонии, который был инициатором проведения референдума о независимости провинции, прошедшего в воскресенье, 1 октября, является уроженка Васлуй, Марчела Топор. Она выпускница Ясского факультета иностранных языков, вот почему ее муж говорит, помимо каталанского, испанского, французского и английского языков, и на молдавском языке.

Пара встретилась в 1998 году, когда привлекательная молдаванка отправилась в Каталонию вместе с театральной труппой для участия в первом выпуске Международного фестиваля любительского театра «Жирона» (Fitag). Они рассказывают, что притяжение между ними было мгновенным, и после двух лет отношений, в 2000 году, они обвенчались в церкви Розес в Жироне, а после этого сыграли свадьбу по православному обряду в Бухаресте. У них есть две дочери: 8-летняя Магали, которая любит писать рассказы и регулярно участвует в литературных конкурсах, и 7-летняя Мария, которая занимается плаванием. Обе девочки учатся в Эскола-Верд, государственной школе в Жироне, основанной во время республики.

В 2004 году они совместно создали «Catalonia Today» – бесплатную англоязычную газету, которой руководит молдаванка. Топор также делает англоязычные интервью для передачи «Catalan Connections», которая транслируется на телеканале El Punt Avui.

Те, кто знает Марчелу, говорят, что она решительная и преданная жена своего мужа и более независима, чем он. Она стала известной в Испании особенно в 2016 году, когда ее муж стал президентом, и она обняла и поцеловала его перед всей аудиторией. Вскоре после этого Марчела Топор предпочла отойти от общественного внимания и сосредоточиться на своей журналистской карьере, вместо того, чтобы быть «первой леди» на полный рабочий день.


 
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