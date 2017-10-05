Национальный день вина - 2017: гостей ждут на главной площади страны и на винодельнях (ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ)

Ежегодного, в первые выходные октября, в Молдове отмечается Национальный день вина. В этом году праздник пришелся на 7 - 8 октября.

Организаторы подготовили обширую программу мероприятий. Она опубликована на портале VINMOLDOVA.MD.

Суббота, 7 октября

Площадь Великого Национального Собрания

11.00 - 12.45

Официальная церемония открытие (зажигательная хора после чего рекордное количество виноделов – 47, вместе покажут Путь вина Молдовы);

Президентский оркестр;

Оркестр народной музыки «Mugurel»;

Ансамбли народной музыки и танцев.

14.00 - 19.30

Выступления этнофольклорных коллективов муниципия Кишинэу и

регионов Молдовы;

Прямая трансляция Школы вина (мастер-классы с участием сомелье и гастрономическое шоу)

20.00 – 21.00

Moldovan Youth Orchestra

21.00 – 22.00

Cristofor Aldea Teodorovici & Orchestra

Воскресенье, 8 октября

Площадь Великого Национального Собрания

11.30- 14.00

Школа вина (мастер-классы с участьем сомелье)

12.30 – 14.00

Вручение премии «Золотая бочка» („Polobocul de Aur”);

Оркестр народной музыки «Plai moldovenesc».

14.00 – 19.30

Выступления этнофольклорных коллективов из регионов и города Кишинэу;

Прямая трансляция Школы вина (мастер-классы с участием сомелье и гастрономическое шоу).

20.00 – 21.00

Vally Boghean Band

21.00 – 22.00

DJ Argatu (Румыния);

Электронная музыка и световое шоу.

Еще одна новинка этого года — входные билеты за 150-200 леев, пишет "КП в Молдове". Те, кто захочет приобрести такие билеты, получат: бокал из тритана (100% перерабатываемого материала) со специальным приспособлением, которое позволит вам носить его на шее, тем самым освободив руки; дегустации от 21 производителя вина (в течение двух дней); билеты на троллейбус, чтобы добраться до центра города; 20% скидку на продукцию Wine of Moldova (кепки, футболки, бокалы).

В эти дни гостей ждут не только на главной площади страны, но и на винодельческих предприятиях.

Asconi Winery

Экскурсии на виноградники, презентация изготовления напитков, дегустация 15 вин и блюд молдавской кухни. Выставки на аллее народных умельцев, лотерея, веселые игры, концерт.

- Начало в 11.00.

- Где: Asconi Winery, с. Пухой

- Стоимость: 150 леев с человека на один день.

CRICOVA

Для гостей приготовлены специальные туристические пакеты, а на аллее Подземного города будет музыка, молодое вино и традиционные блюда. На площади можно посетить Винную школу, которая будет проходить у стенда Cricova. Посетители смогут продегустировать вино, а также приобрести продукцию завода по специальным ценам.

- Где: Orasul Subteran — ул. Кишиневская, 124, Криково.

- Стоимость: 99-159 леев с человека.

Chateau Purcari

Праздничная программа включает в себя: экскурсию, дегустацию вин, живую музыку и культурные мероприятия (ремесла, мастер-класс, спорт), специальные цены на вино и другие приятные сюрпризы.

- Где: с. Пуркарь.

- Стоимость: 100 леев с человека.

Milestii Mici

В программе: дегустация 6 новых вин с IGP «Codru» — премьера по случаю Дня вина, экскурсии в самое большое хранилище вин в мире, ярмарка ремесленников, мастер-классы для взрослых и детей, винные игры, концерт.

- Где: Milestii Mici, с. Малые Милешты.

- Стоимость: 100 леев — вход на фестиваль, 150 леев — вход на фестиваль + экскурсия в винную коллекцию.

Castel Mimi

Поездка в замок, дегустация 3-х вин, муста и бесплатная печать фотографий на месте. На территории замка будет установлен фуд-корт.

В Mimi празднуют не только День вина, но и Ночь вина. Приглашённые артисты, неограниченное количество вина, открытый бар.

- Где: Castel Mimi, с. Бульбоака, ул. Дачия, 1

- Стоимость: День вина: 350 леев. Ночь вина: 500 леев.

Chateau Vartely

Все гости получат туристический пакет «все включено», который включает: экскурсию по винодельне, мясо и овощи на гриле, фрукты, неограниченную дегустацию вина, специальные цены на вина, подарки.

На территории винодельни будет обустроена зона для фотографий, для детей будут организованы развлечения и экскурсии под наблюдением аниматоров.

- Где: г. Оргеев, ул. Елиберэрий, 170B.

- Стоимость: 500 леев. Для детей в возрасте от 8 до 14 лет - 290 леев.