Владельцы дорогих автомобилей будут платить налог на роскошь. Это предусмотрено в налогово-бюджетной политике на 2018 год.

Сборы будут оплачивать автовладельцы, чьи машины были выпущены в последние два года, и стоимость которых превышает полтора миллиона леев, передает publika.md

Налогом на роскошь также будет облагаться недвижимость кадастровой стоимостью свыше полутора миллионов леев. До сих пор соответствующие сборы платили владельцы домов, площадь которых превышала 120 квадратных метров.