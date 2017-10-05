Бойкот референдума. Выиграли тендеров на 500 миллионов лей, распилили 300 гектаров земли – как не поддержать Киртоакэ?

Ольга ЗЛАТАЯ

Временно отстраненный от должности мэр столицы Дорин Киртоакэ не теряет надежды выйти из под домашнего ареста. Его адвокаты обратились с соответствующим запросом в судебную инстанцию, которая должна принять решение об изменении превентивной меры. Главный аргумент - Киртоакэ необходимо участвовать в избирательной кампании референдума по вопросу своей собственной отставки. В отношении градоначальника не было вынесено окончательного приговора, а ему сейчас ой как необходимо проводить встречи с избирателями.

Рассмотрение дела Киртоакэ тормозится

Стоит отметить, что Дорин Киртоакэ не первый, кто прибегнул к положениям Кодекса о выборах, чтобы получить более мягкое наказание. В 2015 году предприниматель Илан Шор, который находился в тот период под домашним арестом, попросил изменить превентивную меру, чтобы баллотироваться на пост примара города Оргеев. Суд удовлетворил его просьбу.

Между тем рассмотрение дела генпримара тормозится. Так, 2 октября суд Буюкан должен был начать рассматривать по существу дело о платных парковках. Однако заседание так и не состоялось. Судья Сильвия Гырбу, которая должна была рассматривать дело мэра, объявила адвокатам Киртоакэ и прокурору о том, что ее назначили на должность судьи Апелляционной палаты. Соответственно вести этот процесс она больше не может. Теперь дело мэра передадут новому судье по электронной системе. «И мы снова начнем с предварительных заседаний, которые мы, кстати, еще не закончили», - заявил прокурор Дмитрий Робу.

Адвокат Дорина Киртоакэ Татьяна Йову говорит, что на прошлом заседании суда защита ходатайствовала о снятии с подзащитного меры пресечения в виде домашнего ареста, и суд должен был высказаться по этому вопросу. А все решения, принятые предыдущей судьей, остаются в силе. В том числе и решение рассмотреть жалобу адвокатов на удаление их из процесса уголовного преследования на заседаниях по существу дела.

Напомним, что Дорин Киртоакэ проходит обвиняемым по делу о платных парковках. Его обвиняют в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Киртоакэ задержали 25 мая этого года и уже на следующий день поместили под домашний арест.

Свободу Гамрецкому?

Между тем соучастник дела, экс-глава столичного управления электротранспорта Игорь Гамрецкий получил уже второй приговор по делу, которое делить с генпримаром.

Его обвинили в извлечении выгоды из влияния, в результате чего он получил материальные ценности и преимущества в особо крупных размерах. В среду Гамрецкий был осужден на три года тюрьмы условно c отсрочкой приговора на три года. Апелляционный суд изменил первое решение судебных инстанций от 3 августа, которое предусматривало два года лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа. Приговор может быть обжалован в Высшей судебной палате в течение 60 дней.

Отметим, что до этого бывший чиновник, сотрудничавший со следствием, заявил, что наказание в виде двух лет лишения свободы слишком жестокое. Сейчас же он скромно промолчал. Кроме Гамрецкого в деле фигурирует и имя бизнесмена Александра Пинчевского и бывшего муниципального советника Геннадие Иващенко, отвечавший за отбор компании, которая займется обустройством платных парковок. Кроме них, в деле указаны и три руководителя компаний, специализирующихся на предоставлении услуг по парковке.

Бойкотирующие референдум собираются в очередь

Пока генпримар мечтает о том, как обелить свое имя пред избирателями и остаться у руля города, ряд политформирований объявили бойкот референдуму об отставке градоначальника.

Сначала «PAS» Майи Санду заявил, что не поддержит игру кукловода и Додона по смещению марионетки кукловода. За ним либералы во главе с Гимпу также заявили, что бойкотируют референдум. Потом к бойкоту присоединились Анатол Шалару и Виталия Павличенко с их проунионисткими партийками. А вслед Демпартия выступила против референдума. Основная причина – якобы это инициатива социалистов, а не горожан.

Естественно, про то, что решение о референдуме невозможно было бы принять без голоса ДПМ, в МСК никто не вспомнил.

Политолог и депутат ПСРМ Богдан Цырдя так описал ситуацию с бойкотомреферендума анти-Киртоакэ:

«Бойкот проевропейцев создаст в будущем основы для возрождения проевропейского альянса (АЕИ-4).Ну что ж… Ждем, когда бойкот объявят и другие «яростные борцы» с олигархами: PPEM (Лянкэ), PSDM (Шелин), ПКРМ (Воронин).

Мотивы поддержки Киртоакэ понятны. Даже к послу Румынии ходить не надо. Фирмы Гимпу Parstar и Get Premium в 2011-2016 выиграли тендеров в мэрии на 500 000 миллионовлей (сумма уточняется). Земли распилили на 300 га (около 3 миллиардов лей), урон от халатного управления города – на 1 миллиардлей (по данным Expert Grup), урон от аренды парковок в пользу EME Parkleitsystem GmbH был в зоне 1 миллиарда лей и так далее.

Демпартию тоже можно понять и простить. Она прибрала к рукам острова в парке La Izvor, кафе Guguta, землю в зоне гостиницы Кодру.

ПКРМ тоже обязана поддержать Дорина. Они же вместе с либералами в 2013-2015 распилили 300 га земли, десятки офисов. Их спонсор был арестован за аферу с EME Parkleitsystem GmbH.

ЛДПМ тоже были в альянсе с ЛП в мэрии. Голосовали за распилы земли, авторизации, киоски Cebacot (М.Чебану) и Соfee Time (Лучиан Киртоакэ). Значит, скоро выступят в «защиту евроинтеграции».

Ну, есть еще вопросы?

Эти господа 7 лет под разными соусами были в одном альянсе. Вместе они были и на президентских выборах. Вместе они и сейчас. Вместе будут и после парламентских».

Примерно такого же мнения придерживается депутат ПСРМ Григоре Новак: «Судя по всему, дороги и тротуары в ямах, высокий уровень коррупции в примэрии, иррациональная трата общественных денег, грязь повсюду, незаконное строительство мансард, пьянки по гаражам, продажа земли и строительство в парках, коррупционные схемы с парковками - это лишь малая часть всех беззаконий, совершенных примаром Кишинева Киртоакэ. Похоже, всё это радует PAS, ЛП и ДПМ. Кто еще объявит о бойкоте? Кому наплевать на Кишинев? Кто еще кормится коррупционными схемами?».

Гимпу шокирован

Между тем лидер ЛП Михай Гимпу заявил, что шокирован решением Демократической партии не поддерживать референдум против Киртоакэ. Либерал добавил, что хотел бы верить в искренность этого решения, но понимает, что политики публично говорят многое: «Меня шокировало решение ДПМ. У меня есть доказательства, что все акции против мэра Дорина Киртоакэ в муниципальном совете и вне этого были организованы при поддержке ДПМ, в том числе голосованием советников ДПМ. Я приветствую любое решение любой партии, потому что у нас нет денег для организации этого референдума».

«Вы знаете, что публично политики очень хорошие: обещают зарплаты, пенсии. Посмотрим, что будет на самом деле, надеюсь, что это было искреннее решение», – добавил он.