Молдова в мировом рейтинге по качеству дорог уступает даже африканским странам

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали ежегодный рейтинг Global Competitiveness Index, в котором оценивали, в том числе, качество дорог.

Всего в списке представлены 137 стран. Согласно последним данным, наилучшими дорогами в мире, как и годом ранее, обладают ОАЭ. Качество дорожной сети Эмиратов оценено в 6,4 пункта из семи возможных.

На втором и третьем местах расположились Сингапур и Швейцария (по 6,3 пункта). Далее следуют Гонконг (6,2), Нидерланды и Япония (по 6,1), Франция, Португалия и Австрия (по 6), а замыкает первую десятку дорожная сеть США (5,7 баллов).

Молдова в этом рейтинге набрала 2,5 пункта и занимает 128-е место. По данным исследования, хуже, чем в Молдове, признаны дороги в Мозамбике, Украине, Парагвае (по 2,4), Мадагаскаре (2,2) и другие.

Одновременно с этим ряд стран Африки (Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда и др.) и Южной Америки (Перу, Аргентина, Уругвай, Колумбия, Бразилия и др.) опережают Молдову по качеству дорог.

Отметим, что в 2010 году наша страна находилась в рейтинге на предпоследнем месте. В 2014-2015 годы Молдова в рейтинге занимала 82 место.

Румыния не сильно опередила Молдову. В списке она на 120-м месте. Россия расположилась на 114-м месте. Украина занимает 130-е место.

На последнем месте в рейтинге расположилось африканское государство Мавритания, набравшее 2 пункта из семи.