Общество New York Post: Moldova – в топе туристических направлений в 2018 году Американское издание New York Post написало, что наша страна находится в топе туристических направлений в 2018 году, по данным Intrepid Travel, поставившем Молдову рядом с Сан-Марино. Издание отмечает, что «на самом деле Молдова является самым передовым производителем вина в мире, с невероятной коллекцией подвалов, которые прямо зовут тебя. В отличии от остальных знаменитых виноградных регионов, таких как Тоскана в Италии или Бордо во Франции – или таких мест, как холмы Аделаиды или Мальборо на Южном острове Новой Зеландии – осталась большей частью нетронутая и невиданная страна». «Подвалы в Малых Милештах Молдовы являются рекордсменами по самой большой коллекции вина, с запасом в почти два миллионов бутылок в подвале». Эта фраза, в самом деле, смешная. Неужели это правда? «А молдаванам очень сильно нравится их вино. Они занимают второе место в мире по потреблению алкоголя, уступая лишь Беларуси. Один молдаванин потребляет в среднем четыре галлона (около 15 литров) алкоголя в год». New York Post напоминает и о Национальном празднике вина: «Если вы намерены посетить Молдову, мы советуем вам сделать это в будущем году. В период празднования Национального дня вина – праздник всего, что можно выпить, с бесплатными автобусами, доставят вас на винзавод. Как предусмотрительно».

