Миллионные расходы понес госбюджет на загранкомандировки депутатов

Центр политики и реформ опубликовал доклад о расходах из госбюджета на командировки депутатов за рубеж в 2015-2016 годах...

Больше всего денег на командировки потратил депутат НЕПМ Валерий Гилецкий – 697,059 тысяч лей. Далее следуют экс-заместитель председателя парламента Лилиана Палихович – около 610 тысяч и бывший депутат от ПСРМ Андрей Негуца – 386 тысяч лей, далее идут демократы Андриан Канду, Валентина Булига, Виолета Иванов, Мариан Лупу, Игорь Время.

В целом расходы на командировки по фракциям выглядят следующим образом: ДПМ – 1,3 миллиона лей, ЛДПМ – 447 тысяч, ПСРМ – 373 тысячи, НЕПМ – 334 тысячи.

Представители центра политики и реформ заявили, что отсутствие прозрачности по этой статье расходов недопустимо. "Такая информация должна быть доступна в Интернете в несколько кликов. Мы настаиваем на этом уже три месяца. Задержка ответа до бесконечности приравнивается к ограничению доступа к информации", – заявили эксперты.

Депутат от Либеральной партии Лилиан Карп поздравил "путешественников парламента" и предложил учредить для них специальную медаль "путешественника". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он в шутску сказал на первом заседании парламента в рамках осенне-зимней сессии. Карп предложил наградить этой медалью депутата Валериу Гилецкого: командировки лидера Европейской народной группы в парламенте за 2015-2016 гг. обошлись бюджету почти в 33,8 тысячи евро.

Председатель парламента Андриан Канду напомнил, что "Гилецкий выполняет важные функции на уровне Совета Европы, где представляет интересы Молдовы". Сам "путешественник" также считает, что поездки являются частью его работы, поэтому он старается выполнять свои обязанности: "Если вы не заметили, депутаты, которые возглавляют список расходов на командировки, являются членами молдавской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы... Если есть желание делать свою работу качественно и продвигать интересы страны, то нельзя отсиживаться в кабинете - необходимо быть активным и внутри страны, и за ее пределами".

Лидер ЛП Михай Гимпу съязвил, поздравив Гилецкого "с хорошей работой в области защиты прав человека, поскольку в Молдове все с ними хорошо - арест на аресте и приговоры".

Ситуацию прокомментировал в социальной сети лидер "Нашей партии" Ренато Усатый: "За два года командировок я потратил более двух миллионов лей. Авиабилеты, отели, сувенирная продукция, расходы на всю делегацию и т.д.. Зная ситуацию в бельцком бюджете, я тратил только свои собственные средства".