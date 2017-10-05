Кто увлекается коллекционированием оружия и фотографией

Исполнительный директор Партии национального единства (ПНЕ) Анатол Шалару раскрыл некоторые подробности своей личной жизни. Он рассказал о своей семье и о своих увлечениях.

«У меня двое обычных детей: Дан – студент факультета кибернетики в Венском университете. В прошлом году он меня очень обрадовал новостью о том, что его приняли на второй факультет – политических наук; и дочь Виктория, которая учится в начальных классах. Моя супруга, как и я, окончила Мединститут, а теперь несет на себе груз домашних забот, потому что меня чаще всего нет дома», — рассказал политик журналу VIPMagazin.

Вместе с тем, Анатол Шалару рассказал и о своем увлечении фотографией. «Нехватка времени отдалила меня от этого увлечения. Для меня фотография это способ увековечить мгновение. Я давно уже не проводил инвентаризацию своих фотопринадлежностей, особенно после технологического взрыва в этой области», — заявил лидер ПНЕ.

Бывший министр добавил, что у него не так много увлечений, но у него также есть небольшая коллекция пистолетов. «На досуге я иногда иду в тир, но я не могу сказать, что это настоящее увлечение. В тире я стреляю из пистолетов из моей коллекции. Не думаю, что есть увлечения, без которых нельзя жить», — отметил Шалару для цитируемого источника.

Отметим, что семья Анатола Шалару живет в Бухаресте, а ему приходится постоянно туда ездить.