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Система продумана так, чтобы не выиграл никто из тех, кто должен
06.10.2017

Депутат парламентской фракции Либерал-демократической партии Республики Молдова (ЛДПМ) Вадим Пистринчук утверждает, что смешанная избирательная система, принятая летом парламентом, является проблемой для Демократической партии Молдовы (ДПМ), а не коалиция, которая будет создана после выборов. Об этом он заявил в ходе телепередачи Important  на канале TVC21. 

Вадим Пистринчук считает, что утверждение этого законопроекта было большой ошибкой лидера ДПМ Влада Плахотнюка.

«Этим законопроектом ДПМ лишила себя рада возможностей. Эта система – личная ошибка Влада Плахотнюка, это ловушка. И это связано не только с Игорем Додоном.  Система продумана так, чтобы не выигрывал никто из тех, кто должен. В какой-то момент у него будет ощущение победы. У него будет много независимых кандидатов, но вся его деятельность сведется к тому, что он будет вынужден заниматься их отловом и отправкой в парламент.

Ему постоянно придется придумывать системы, при помощи которых он сможет удерживать этих людей. В 51 округе разразится настоящая политическая война. Для него это будет сущий ад, особенно если учесть, что законопроект был принят на условиях Додона. У того тоже есть свои счеты с Москвой», — заявил Пистринчук.

Вместе с тем депутат отметил, что в создавшейся ситуации, ДПМ еще никто и не доверяет.

Кристина Парфени


 
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