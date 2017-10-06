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Общество
Ради наживы чуть не погубили реку
06.10.2017

Члены парламентской комиссии по вопросам окружающей среды и регионального развития совершили ознакомительный визит на гидроэлектростанцию ​​на реке Рэут, расположенную в окрестностях села Брынзений Ной района Теленешть. Собранные комиссией материалы были направлены в Генеральную прокуратуру, распорядившуюся о возбуждении уголовного дела. 

Визит состоялся в контексте инцидента, случившегося в конце августа, когда в результате работ по добыче известняка, проведённых экономическим оператором, близ населённого пункта Кэзэнешть река пересохла, а вся рыба погибла, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу парламента, примар села Кэзэнешть Василе Сырбу сообщил, что после того, как река пересохла 31 августа, ситуация повторилась и 20 сентября. В настоящее время Рэут вернулся в своё русло. По словам примара, помимо выявленного ухудшения экологической ситуации, пострадали и фермеры, которые используют ирригационные системы, питающиеся из Рэута.

Заместитель начальника государственной экологической инспекции Вадим Стынгач констатировал, что экономический оператор незаконно добыл и вывез 660 кубометров сырого известняка. Ущерб окружающей среде в результате незаконной добычи минеральных полезных ископаемых оценивается в 200 тысяч леев, а ущерб, причинённый почвенным ресурсам, – более чем в 100 тысяч леев.

Кроме того, экономический оператор, не имея положительного заключения государственной экологической экспертизы, осуществил работы по изменению русла реки, прокладке коммуникаций, а также иные работы, отрицательно влияющие на качество воды и состояние водных объектов.


 
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