В Молдове началась война с «Yandex.Taxi»

Вице-министр транспорта выразил недовольство работой новичков на рынке перевозок, которые, как он считают, представляют угрозу безопасности на дорогах

После рейдов, проведенных в Кишиневев, инспекторами Национального агентства автотранспорта (ANTA) и Национальной патрульной инспекцией (INP), направленных на законность деятельности водителей и компаний такси, были выявлены многочисленные нарушения, которые ставят под угрозу безопасность дорожного движения.

«Я считаю необходимым информировать общественность о некоторых деталях законодательства, регулирующей эту область, а также о транспортных средствах, операторах такси и перевозчиках, в том числе о приложении Yandex.Taxi», - написал на своей странице в Facebook заместитель министра транспорта Сергей Букатару.

Согласно Кодексу автомобильного транспорта, осуществлять перевозку людей могут только те водители, что обладают лицензией, отмечает bani.md.

81 статья этого Кодекса предусматривает, что заниматься перевозками могут лишь автомобили, которые отвечают ряду условий:

a) оснащение узаконенными таксометрами в рабочем состоянии, прошедшими метрологическую поверку и зарегистрированными в территориальном налоговом органе;

b) оснащение лампой-такси в рабочем состоянии согласно Правилам автотранспортных перевозок пассажиров и багажа;

c) наличие знаков, надписей, цветных элементов кузова и оборудования, предусмотренных Правилами автотранспортных перевозок пассажиров и багажа.

С 1 по 30 сентября 2017 года рабочая группа контролеров провела 7 выборочных проверок трафика в Кишиневе. Был выявлен 31 случай нарушения правил. Были составлены соответствующие протоколы, водители лишились номерных знаков. Еще 17 подобных нарушений было зафиксировано в период с 1 по 4 октября.

«В связи с этим, просим всех водителей такси, в том числе приложения Yandex.Taxi, строго соблюдать нормы законодательства, иначе их ждут санкции, предусмотренные Кодексом автомобильного транспорта», - отметил Букэтару.

С учетом, что Yandex.Taxi пользуется услугами водителей местных операторов такси, удивительно, что было озвучено лишь это название. Логично было бы предъявить претензии прямому начальству наказанных таксистов. Но у вице-министра, видимо, есть своя логика.

Павел МУНТЯН