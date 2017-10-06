Молдова обладает потенциалом для повышения объема экспорта на 20% в течение пяти лет,

Молдова обладает потенциалом для повышения объема экспорта на 20% в течение пяти лет, - считает вице-премьер РМ, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.

Как передает «ИНФОТАГ» он сообщил, выступая на экспортном форуме в рамках Moldova Business Week 2017, что «эта цель может быть достигнута, если Молдова продолжит эффективно использовать преимущества международных торговых договоров, в первую очередь Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) с ЕС».

По его словам, Молдова проделала успешный путь в развитии торговых связей с Евросоюзом – доля европейского рынка в молдавском экспорте оставляет 65%.

«Развиваются торговые связи, как в традиционных отраслях, так и в области высоких технологий и промышленности. Власти Молдовы продолжают реформу налогово-бюджетных инструментов, создают условия для развития малых и средних предприятий. Приоритетом государственной политики является превращение Молдовы из традиционно аграрной страны в крепкое промышленное государство», - отметил Калмык.

Заместитель министра экономики и инфраструктуры Виталие Юрку сообщил, что из-за малого внутреннего рынка республики, развитие экспорта для Молдовы приравнивается к будущему экономическому росту.

«Республика может постоянно расширять объем экспорта, основываясь на положениях DCFTA, Соглашении о зоне свободной торговле со странами СНГ и Турцией. Также уже ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли с Китаем, и мы надеемся, что такое соглашение будет заключено уже в 2018 г.», - подчеркнул Юрку.

Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко сообщил, что «Молдова доказала, что может экспортировать в ЕС не только продукты сельского хозяйства но и промышленные товары».

«Так в 2016 г. республика экспортировала в Европу автомобильные запчасти на сумму порядка 400 млн. долл., что составило почти 20% от общего объема экспорта республики. ЕС продолжит поддерживать Молдову в таких областях, как повышение квалификации рабочей силы, создании привлекательного инвестиционного климата, развитие малого и среднего бизнеса. Евросоюз - наиболее важный торговый партнер Молдовы и он хочет видеть надежную и сильную экономику Молдовы в будущем», - подчеркнул представитель ЕС.