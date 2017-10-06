6 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Молдова обладает потенциалом для повышения объема экспорта на 20% в течение пяти лет,
06.10.2017

Молдова обладает потенциалом для повышения объема экспорта на 20% в течение пяти лет, - считает вице-премьер РМ, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.

Как передает «ИНФОТАГ» он сообщил, выступая на экспортном форуме в рамках Moldova Business Week 2017, что «эта цель может быть достигнута, если Молдова продолжит эффективно использовать преимущества международных торговых договоров, в первую очередь Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) с ЕС».

По его словам, Молдова проделала успешный путь в развитии торговых связей с Евросоюзом – доля европейского рынка в молдавском экспорте оставляет 65%.

«Развиваются торговые связи, как в традиционных отраслях, так и в области высоких технологий и промышленности. Власти Молдовы продолжают реформу налогово-бюджетных инструментов, создают условия для развития малых и средних предприятий. Приоритетом государственной политики является превращение Молдовы из традиционно аграрной страны в крепкое промышленное государство», - отметил Калмык. 

Заместитель министра экономики и инфраструктуры Виталие Юрку сообщил, что из-за малого внутреннего рынка республики, развитие экспорта для Молдовы приравнивается к будущему экономическому росту. 

«Республика может постоянно расширять объем экспорта, основываясь на положениях DCFTA, Соглашении о зоне свободной торговле со странами СНГ и Турцией. Также уже ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли с Китаем, и мы надеемся, что такое соглашение будет заключено уже в 2018 г.», - подчеркнул Юрку.

Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко сообщил, что «Молдова доказала, что может экспортировать в ЕС не только продукты сельского хозяйства но и промышленные товары». 

«Так в 2016 г. республика экспортировала в Европу автомобильные запчасти на сумму порядка 400 млн. долл., что составило почти 20% от общего объема экспорта республики. ЕС продолжит поддерживать Молдову в таких областях, как повышение квалификации рабочей силы, создании привлекательного инвестиционного климата, развитие малого и среднего бизнеса. Евросоюз - наиболее важный торговый партнер Молдовы и он хочет видеть надежную и сильную экономику Молдовы в будущем», - подчеркнул представитель ЕС.


 
Количество просмотров:
53
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.