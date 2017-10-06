Депутат: Цуркану и Заболотный были убиты боевиками ИГ*

Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий сообщил журналистам, что Роман Заболотный и Григорий Цуркану погибли от рук террористов в Сирии

Россияне Роман Заболотный и Григорий Цуркану, показанные на видео из Сирии, погибли от рук террористов, сообщил в четверг заместитель думского комитета по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий.

Ранее "Исламское государство"* опубликовало видео с двумя захваченными в плен мужчинами. На записи один из них представляется Романом Заболотным, называет год и место своего рождения — 1979 год, Аксайский район Ростовской области. О службе в российской армии он не говорит. Вторым человеком оказался Григорий Цуркану.

"Подтверждается информация, что после той части видеообращения, которая была показана в социальных сетях, им подсунули бумагу, которую они должны были прочитать на камеру… Их заставляли это сделать, но ни Роман, ни Григорий не подчинились их требованию", — сказал РИА Новости Водолацкий, добавив, что россияне должны были, в частности, заявить, что вступают в террористическую организацию.

По словам депутата, после отказа произносить требуемое Заболотного и Цуркану убили. Пленники не являлись военнослужащим Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что Цуркану являлся членом движения "Боевое братство", однако эта организация не посылала его в Сирию. Член исполкома организации полковник запаса Николай Жуков подтвердил, что "Боевое братство" не имеет никакого отношения к нахождению Цуркану в Сирии.

Он подчеркнул, что главная задача "Боевого братства" — социальная защита ветеранов и членов их семей, патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. "Наша организация не занимается вербовкой добровольцев и направлением их в "горячие точки", — добавил Жуков.

* — запрещенная во многих странах террористическая организация, включая Россию и Молдову