Додон: Население оштрафует действующую власть на следующих выборах

Глава государства готов к возможным мерам, которые будут предприняты правящим режимом. Игорь Додон заявил, что у него существует принципиальная позиция по некоторым вопросам, где он категорически не намерен уступать.

Об этом президент рассказал в программе «ПриЛюдно» на телеканале Accent TV. — Если президент примет решение о том, что берет на себя политическую ответственность и не подписывает законы принципиально, как я сделал по 9 мая, когда День Победы хотели заменить за День Европы, как я сделаю, и это принципиальная позиция, если они попытаются закрыть русскоязычные каналы, российские каналы.

Я принципиально не буду подписывать, и я этот политический риск на себя возьму. И для меня не важно, как они поступят дальше. По некоторым текущим вопросам: экономическим, социальным, если они себе берут риски социальные, так потом население их оштрафует на следующих парламентских выборах.

Они взяли ответственность за экономику и социалку, так пусть отвечают. Президент сделал все возможное, — подчеркнул глава государства. Ранее Игорь Додон заявил о том, что воспринимает должность президента как возможность сделать что-то для своего народа и страны.