Бывший замминистра иностранных дел Молдовы - «КП»: Путин - любимая фигура молдавских политиков

Известный политолог и дипломат Валерий Осталеп рассказал в интервью «Комсомолке» о выдуманном понятии - «титульной нации», которое «попахивает нацизмом», о Приднестровье и трусости, характерной для нашего народа.

Дмитрий КОБЗАРЬ

Политическая жизнь в Молдове, как известно, довольно насыщенна. Но события, ее наполняющие, в большинстве своем позитивными назвать трудно, как порой трудно дать им надлежащую оценку. Мнений, как и событий, множество, а значит заблудиться в информационном пространстве не так уж и сложно.

Корреспондент «Комсомольской правды» пообщался с бывшим заместителем министра иностранных дел Молдовы Валерием Осталепом и узнал, когда, по мнению эксперта, Молдова объединится с Приднестровьем, и почему Владимир Путин - любимый политик Михая Гимпу.

- Вы неоднократно заявляли, что верите в начало объединения страны в 2018 году. Недавно прошел парад по случаю 27-ой годовщины образования ПМР. Я на него смотрел, и мне не верилось, что этот процесс возможно начать так скоро. Мне кажется, что это два совершенно параллельных мира - Кишинев и Тирасполь. Что должно произойти, чтобы они соединились?

- ГДР и ФРГ тоже были не самыми братскими республикам... Но в какой-то момент, когда стали происходить тектонические вещи, сдвиги, ни Штази, ни спецслужбы ФРГ, ни ЦРУ, ни КГБ – никто не мог на тот момент предугадать, что произойдет так, как в итоге произошло. Мое заявление – это не результат каких-то галлюцинаций или пожеланий. Сейчас Молдавия, к сожалению, находится в такой геополитической воронке, которая нас засасывает, но которая имеет начало и конец. Как и любые проблемы, конфликты и войны – все в какой-то момент заканчивается. Мы сейчас присутствуем на этапе беспрецедентной конфликтной ситуации между Россией и США. С 1991 года, если считать Россию правопреемницей СССР, более низкого уровня отношений и более высокого конфликтного потенциала еще не было.

Это не может продолжаться долго. В какой-то момент это все «взорвется», «сдетонирует», и надо будет разбираться со всем комплексом проблем. На всем глобальном шахматном поле, конечно, будет трясти еще лет пять. Мой прогноз сегодня кажется весьма невероятным, но мы исходим еще из кое-каких реалий: Приднестровскому региону в том состоянии, в котором он сегодня находится с экономической, демографической, социальной точек зрения, тоже гордиться нечем. Потенциала развития нет. Более того, Россия вряд ли дальше будет субсидировать Приднестровье бесплатным газом, потому что это безрассудно. России не нужно «Приднестровье отдельно, Молдавия отдельно». Я знаю, что в Молдове это непопулярно, и люди не особо любят так думать здесь, но в государственных интересах, с военно-политической точки зрения, России выгодна единая и крепкая Молдова.

- Почему?

- Потому что единая и сильная Молдова автоматически означает не вхождение в НАТО, собственную экономическую деятельность, гарантию безопасности на юго-восточном направлении. Я, кстати, очень смеюсь над теми, кто говорит, что Молдавия просто войдет в Румынию после признания независимости Приднестровья, и что якобы это какие-то проблемы решает. Ну, а где будут проходить границы? А кто сказал, что она будет как сегодня - по Днестру ? Может, она будет по правому берегу, а может это новый конфликт, может она пройдет вообще по Пруту. И так далее… Все не так просто, как кто-то себе рисует.

- Сколько, по вашим прогнозам, продлится процесс объединения страны?

- Очень долго - 10-15 лет, до определенного успокоения. И он потребует очень много мудрости и терпения с обеих сторон! Потому что мы довольно разные, и это надо признать, хотя мы и находимся в одном очень маленьком периметре. Приднестровье относится к России: не только с пиететом – там воспринимают Москву как центр принятия решений, тяжести и т.д. И люди, которые будут в молдавском парламенте из Приднестровья, они автоматически будут иметь свою повестку дня – это «no NATO», ориентация на Россию и т.д. Это очевидно.

Почему так сильно беспокоит эта ситуация наших румынских партнеров? Потому что объединение Молдавии означает крест на любых разговорах об унире, потому что это полностью меняет геополитическую картину. Молдавия – это традиционно левоголосующая страна. Если объективно устроить выборы, без подтасовок и прочего, то в Молдавии 60-70 процентов будут голосовать всегда за левые партии, и это факт. А если сюда войдет Приднестровье, то это конституционное большинство, это больше 80 процентов вместе с Гагаузией и севером Молдавии. Румыны прекрасно это знают, поэтому их очень сильно заботит этот вопрос.

Валерий Осталеп уверен, что процесс объединения Молдовы начнется в 2018 году

«Титульная нация» - выдуманное понятие, попахивающие нацизмом»

- Вы называете срок в 10-15 лет. С чего должен начаться этот процесс объединения?

- Он должен начаться с того, что политический класс и высшее руководство страны должны начать разговаривать между собой и с представителями этого региона, с людьми. Мы должны начать понимать друг друга. Слишком все щепетильно, поэтому нам важен опыт понимания друг друга, который у нас отсутствует. И речь не только о Приднестровье. Это и вопрос русского языка, который, я абсолютно убежден, должен быть вторым государственным для гарантии нашей безопасности и социальной стабильности.

Это объективно, очевидно, что если у нас объединенная страна, то русский должен быть вторым государственным. Я не вижу никакой проблемы, чтобы все знаки, публичные какие-то вещи были на двух языках. Я знаю множество стран в мире, где есть и на трех, и на четырех. И все совершенно цивильно, грамотно, никого это не раздражает. Определенное время этот процесс объединения будет носить характер внимательного перетягивания каната. Но очень многое будет зависеть от кураторства. Безусловно, этот процесс будет проходить под тщательным вниманием и «мудрым» руководством нескольких игроков одновременно – скорее всего ЕС и России, без США. Надеюсь, что в этом процессе мудрости хватит у всех сторон.

Я часто критикую Кишинев, но я надеюсь, что и у приднестровской стороны хватит терпения и мудрости перейти через какие-то обиды, которые безусловно есть, через страхи, которым мы, к сожалению, даем повод появляться, и пойти навстречу, делать соответствующие шаги тоже.

Виртуальная принципиальность, которая есть у очень многих, в современном мире инфантильна. Во-вторых, если говорить уж совсем цинично: несколько людей, четверо или пятеро, - думаю их все знают в Приднестровье, - начиная с 1990 года делают там себе свой «гешефт». Эти люди стали миллиардерами, в то время как все остальные вместе с нами здесь беднеют с каждым годом. У Приднестровья есть 400 км границы, которую они контролируют, хотя она им не принадлежит, и используют они ее совершенно не по назначению, не в целях своей экономической безопасности. 4-5 человек очень хитрых, которые по возрасту приближаются к 60, миллиардеры, вкладывают свои деньги не в России, а на Западе, и «гнобят» почти несколько миллионов людей – и тот берег, и этот.

Правый берег может конкурировать с Приднестровьем: они умыкнули несколько миллиардов. И левый берег умыкнул несколько миллиардов. А мы все смотрим, как кто-то это делает под российским флагом, а кто-то - под американским.

- Молдова вообще русофобская страна?

- Нет, никогда не была и не будет русофобской. Как специалист в этой области скажу, что есть четко разработанный план, четко очерченные методики по ограничению русского языка и русской культуры и всего, что есть русского в Молдавии. Это очевидно, но довольно безуспешно. Влияние русского языка и его популярность в ближайшие годы будет расти, и не только за счет Приднестровья. Любое действие всегда рождает противодействие. Русские, русскоговорящие на протяжении последних 20 лет покорно и послушно, с опущенной головой наблюдали, как их ограничивают везде и во всем, и никаких действий не предпринимали.

Я прогнозирую, что однажды наступит момент Х, уже люди начинают задумываться над своими интересами, о том, что они имеют право все законы читать на своем языке и имеют право говорить на нем где и когда хотят. Более того, я везде подчеркиваю необходимость пересмотра системы, когда в госструктрах сложилась ситуация, когда у нас в госструктурах кроме молдоговорящих в принципе никого там нет. Эта монополия была создана специально. И это очень странно, что в полиэтнической и многокультурной Молдавии нет хотя бы 10 русских судей. Очень странно, что в полиции мы не видим хотя бы 100 офицеров, говорящих на русском и не только говорящих, но являющихся русскими. Про болгар, гагаузов и украинцев вообще молчу, - где они все? Их нет, потому что были созданы искусственные ограничения, фаворизирующие конкретно «титульных»… - выдуманное, кстати, понятие, попахиваюшее нацизмом. Есть граждане первого класса, а есть второго?

В нашей стране установлена монополия одного языка. Да, притворяются, указывают на конституцию, но закон никто не исполняет. Достаточно взглянуть на сайт парламента нашей страны, где нет даже законодательства в русской версии.

- Зато есть французская…

- Да, у нас так «много» людей, которые говорят на французском, в частности, депутаты…

- Вы однажды выразились о том, что Молдове нужна перезагрузка и упомянули одну из составляющей – смена государственного флага и гимна. Так ли то необходимо?

- Это конечно идея, над которой надо думать, но она логична. Не может быть реинтеграции с Приднестровьем с этим гимном, он сейчас не соответствует реалиям. Гимн «Limba noastra o comoara» - он никак не отражает гагаузов, русских, украинцев.

- Он и страну не отражает…

- Совершенно верно. Он нам чужд. Зачем притворяться? С флагом то же самое. Существуют определенные исторические параллели. Если мы говорим об объединенном государстве, то это не вливание Приднестровья куда-то, это совместное участие в большом государственном проекте, который должен развиваться. И это должно быть государством с новой философией, потому что предыдущие себя скомпрометировали. Многие говорят, что не до этого сейчас. Ну так, и никогда не было до этого.

«Путин — кумир молдавских политиков, а кто говорит об обратном — притворяется»

- Президент Молдовы Игорь Додон - за вертикаль власти. Я так понимаю, ему симпатична путинская модель. Как вы думаете, президентская республика – это вариант для нашей страны?

- Путин вообще нравится всем и в том числе всем политикам.

- Даже Михаю Гимпу?

- Уверен. Они просто врут, притворяются. На самом деле, они хотят быть, как он, и что-то копируют, естественно, неудачно. Является ли президентская форма правления с расширенными полномочиями нашей стране решением? После реинтеграции вопрос политической культуры и понимания сложности этого государства встанет как никогда. Должен быть новый парламент, который обязательно должен быть бикамеральным, само правительство…

Мы с вами говорим концептуально. Я вижу такой разговор только в рамках объединенного государства. Конечно, президент Молдавии должен быть сильной фигурой априори и иметь очень много широких полномочий, и он категорически должен быть балансирован и другими структурами, правительством, сильным премьер-министром, парламентом. Потому что это постоянное скатывание в монополию вредит. Сильная президентская власть, она безусловно необходима. Я считаю, что мы нуждаемся в новой конституции и в очень серьезных прерогативах президента.

«Воронину возвращаться во власть? Он уже увидел, чем это закончилось»

- Сейчас мы наблюдаем закат карьеры очень многих людей. Один из них – это Владимир Воронин. Как вы думаете, что может вернуть некогда столько популярную партию к власти и лично Владимира Воронина? Надо ли ему это вообще?

- Я думаю, что многие события, связанные с этой партией, они связаны с субъективным отношением. Я не знаю, какие цели и планы были у Владимира Николаевича. Как человека я всегда старался его понять. С ним очень неблагодарно поступил молдавский народ. Он очень много работал со своими ошибками, со своими проблемами. Его демонизация в период 2009-2010 года – это было несправедливо. У человека просто могло наступить разочарование… Опять брать на себя власть – он уже увидел, чем это закончилось. Молдавский парламент сегодня – практически все бывшие коммунисты.

Они поделились на группировки, кто-то более успешный, кто-то менее. Это же не политика. По моему субъективному мнению, ему могло стать это все просто не интересно, потому что я видел несколько моментов, когда Воронин и его партия могли вернуться во власть. К сожалению, у коммунистов я больше не вижу команды. Я ее раньше особо не видел, и те вещи, которые потом произошли в парламенте – они подтвердили мои сомнения. Некоторые из них два раза поменяли свои взгляды, а сегодня многие из них свободно голосуют за прорумынские интересы.

- Воронина часто сейчас называют «сбитым летчиком», таким же сбитым летчиком называют и Михая Гимпу, но люди по-прежнему остаются у власти, в парламенте. Вам не кажется, что это свидетельствует о том, что рейтинг и народная поддержка в стране потеряли всякий смысл?

- В настоящее время политика в Молдавии означает деньги, не только административный ресурс, но дело в том, что это очень временно. Такая схема, кроме как проблем, она ничего не дает, и она неустойчива. Наступает момент, когда любой политик с кучей денег понимает, что это больше не работает.

- По моему личному наблюдению, сторонников идеи объединения с Румынией становится все больше. Если эта тенденция продолжит существовать, верите ли вы, что Униря станет возможна?

- Я опираюсь тоже на окружающий мир. По моему мнению, их далеко не 20%, хорошо, если 10% наберется. Я сужу по их лидерам. Почему если их 20%, у них нет ни лидера, ни партии, которая бы набирала на выборах больше 1%?

- Потому что эти лидеры себя не оправдывают.

- Получается, что эти 20% не в состоянии генерировать лидеров, которые реализовали бы их идею. Получается, 1%, хотя их 20% Серьезный диссонанс. Мы с вами не можем указать на реально харизматичного лидера, который честно говорить об этой цели и может объяснить, как это произойдет. Гимпу и его соратники Гуцу, Шэлару и т.д. своими фигурами дискредитируют любую идею. Я не вижу также среди нового поколения новых сильных имен и идей. Майя Санду для меня пример противоречивости. С одной стороны, она утверждает, что она хочет быть президентом, т.е. клясться на конституции в верности государству, одновременно говоря, что допускает и поддержит объединению с Румынией, т.е. разрушению государственности.

Очевидно, что стране нужны «герои нашего времени». Есть у нас такие?

- Скажу так: во время Второй мировой войны из нашей страны было 5 героев, но все с левого берега. Если отложить в сторону мифическую историю со Штефаном чел Маре, кто, действительно, герои нашего времени? К сожалению, определенная трусость и продажность не самая хорошая – она очень специфична этой территории, которая находится на геополитическом разломе и большинство очень трудно соглашаются на то, чтобы защищать свою точку зрения, вступать в неприятное соприкосновение бороться по-настоящему, а не договариваться о борьбе.

Если бы мы все сплачивались: ассоциации бизнесменов, студенты отдельно, врачи отдельно, то и общество было бы другим. Мы – соглашательское общество, если нас с социологической точки зрения попытаться разбить, то Молдавия – это класс очень мелких торговцев, которые готовы за бессмысленные преференции смириться с тем, что с ними будут делать что угодно. Фильм «Свадьба в Малиновке» больше об украинцах, но там должны быть и молдавские элементы – эта картина очень про нас.