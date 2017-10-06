Объявление некоторых партий о бойкотировании референдума по отставке Киртоакэ является игрой, мнение

Объявление Демократической партии Молдовы и Европейской народной партии о бойкотировании референдума по отставке примара Кишинева Дорина Киртоакэ, на самом деле является игрой. Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Piața Unirii” на телеканале Noroc TV, передает IPN.

Депутат от Либеральной партии Роман Боцан заявил, что бойкот этих двух формирований - это игра, потому что представители этих партий в Кишиневском муниципальном совете проголосовали за установление референдума на 19 ноября текущего года. „ДПМ делает одолжение социалистам, чтобы дистанцироваться от их имиджа, но это невозможно, потому что каждый знает, что ДПМ и ПСРМ делают на самом деле одну игру, имеют готовый план. Хотя ПСРМ рассчитывает на то, чтобы на предстоящих выборах получить столицу, на самом деле ДПМ намерена это сделать”, - сказал депутат.

Вице-председатель Партии действия и солидарности Михай Попшой заявил, что формирование, которое он представляет, не хочет участвовать в „грязной игре, начатой биномом „Плахотнюк-Додон”, рискуя Кишиневом. Мы ни на секунду не верим в искренность Демократической партии”, - сказал политик.

Политический аналитик Штефан Секэряну считает, что не надо предоставлять ни при каких обстоятельствах ни одного повода тем, кто обокрал Республику Молдова, чтобы внимание граждан отвлекалось какими-то сценариями. „Такие аресты, задержания и референдумы являются сфабрикованными, очень хорошо продуманными для одной цели – прикрыть все беззакония, которые были и будут совершены”, - отметил Штефан Секэряну.

Референдум по отставке примара Дорина Киртоакэ назначен на 19 ноября 2017 года.