Письма депутата и документы с личными данными кишиневцев оказались на помойке

Устроив ребенка в детсад, родители рискуют остаться без квартиры или с долгами по чужому кредиту

«Молдавские ведомости» неоднократно писали о проблеме нарушений законодательства, касающегося персональных данных. В частности, отсутствия гарантий сохранности и конфиденциальности этих данных в государственных и негосударственных организациях. С этой темой связаны и громкие скандалы вокруг выдачи кредитов и отмывания денег.

Мы писали также о том, что с граждан продолжают требовать оригиналы и копии паспортов при регистрации брака, начислении пенсии, оформлении договоров о поставке коммунальных услуг, начислении компенсаций и даже для получения мест в детсадах. И нет гарантии, что эти данные не попадут в нехорошие руки.

На прошлой неделе корреспондент «Молдавских ведомостей» обнаружил в мусорном контейнере, расположенном вблизи здания управления образования столичного сектора Ботанике на бульваре Траян, кипу заявлений родителей с просьбой предоставить место в детском саду. За своих и чужих чад ходатайствовали руководители банков, министерств, претур, муниципальные советники и даже депутаты парламента. К заявлениям были прикреплены копии свидетельств о рождении детей и копии паспортов их родителей с идентификационными номерами, домашними адресами, подписями и другими персональными данными. «Молдавские ведомости»попросили известного адвоката, профессора Павла Мидригана прокомментировать этот факт и рассказать, как защитить себя от использования аферистами своих персональных данных.

- Скорее всего, мы имеем дело с халатностью, которую проявил чиновник управления образования, отвечающий за сохранность и конфиденциальность этих документов. Родителям в подобных случаях надо обращаться в прокуратуру, поскольку дело может принять неприятный для них оборот. Ведь эти копии документов можно использовать для сбора подписей, для оформления кредита (тем более, что подделка подписи физическим лицом уголовно не наказывается) и т.д.. Я неоднократно говорил о необходимости приведения всех законов и регламентов в различных госструктурах и других организаций в соответствие с законом о персональных данных. К сожалению, ничего не меняется.

Что касается копий удостоверений личности, паспортов и других документов, которые требуют в различных учреждениях… Закон оговаривает, что и в каких случаях необходимо предоставить. И тут важно самому гражданину поинтересоваться: действительно ли он обязан предоставить требуемую копию документа и с какой целью?

К примеру, зачем вместе с заявлением, в котором указывается место проживания, и копией свидетельства о рождении ребенка в управлении образования требуют и копию паспорта родителей с идентификационным номером, домашним адресом, личной подписью и т.д.? Если хотят удостовериться в личности и месте проживания, можно просто попросить родителя показать удостоверение. В ЖЭУ тоже почему-то часто требуют копию удостоверения хозяина квартиры и членов его семьи. Гражданину следует спросить жэковского работника, зачем она нужна: ведь необходимые данные о всех членах семьи в учреждении уже есть.

Я неоднократно подчеркивал в своих выступлениях в СМИ, что идентификационный номер и подпись – главные данные, которые следует оберегать, чтобы они не попали в нехорошие руки.

В том же громком деле об отмывании 18 миллиардов долларов из России еще раз было доказано: дельцы пользуются личными данными неосведомленных граждан, иногда платят им гроши, а люди потом попадают в пренеприятные истории. Так поступают и в случаях с фирмами-однодневками. И к случаю с выброшенными на мусорку документами с персональными данными родителей детей следует отнестись со всей серьезностью: ведь семья, устроившая свое чадо в детсад по этим бумагам, запросто может в один день проснуться с судебным иском о просроченном кредите, взятым под залог квартиры аферистами.

Так что повторю совет: берегите документы и ваши личные данные, чтобы не нарваться на крупные неприятности. И помните, что паспорт нельзя оставлять в залог даже на время, при входе в учреждение, при взятии вещей напрокат и т.д.. Еще одна важная деталь: необходимо всегда иметь при себе документ, удостоверяющий вашу личность, а при его утере - немедленно принимать меры. Избегайте неприятностей на свою голову.

Николай Менюк