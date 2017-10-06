Эхо "кражи века": с 2017 года ожидается подорожание тарифов на электроэнергию на 13 процентов

Около 2,57 миллиарда лей будут включены в течение последующих четырех лет в тарифы на электроэнергию. Как указывает национальное агентство по регулированию в энергетике, подорожания продиктованы необходимостью полного возмещения потерь от девальвации лея, передает Мold-street.md.

Еще три месяца назад НАРЭ разработало механизм возмещения убытков поставщиков электроэнергии от тарифных отклонений. Нацагенство отмечает, что компании «Red Union Fenosa» будет выплачено свыше одного миллиарда лей, «Gas Natural Fenosa Furnizare energie» - около 700 миллионов, «Red Nord» – 244 миллиона, «Red Nord-Vest» — почти 160 миллионов и «Furnizarea Energiei Electrice Nord» – свыше 60 миллионов лей.

В итоге кроме 2,2 миллиарда лей в течение четырех лет налогоплательщики выплатят еще около 2,57 миллиарда в качестве процентной ставки. При этом, как указывает цитируемый источник, 2,02 миллиарда будут выплачены компаниям группы Gas Natural Fenosa, a 540 миллионов - трем госпредприятиям. Согласно НАРЭ, в течение четырех лет (с 1 января 2017 до 31 декабря 2020 года) в первом квартале каждого года в процессе пересчета тарифов для каждой компании будет прибавляться тарифная надбавка.

Mold-street указывает, что это является следствием девальвации лея на 50 процентов в 2014 году в результате "кражи века"