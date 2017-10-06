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Происшествия
Красавица-блондинка, приехавшая из Италии, загадочно исчезла в Кишиневе
06.10.2017

Приехавшая в гости к родственникам в Кишинев Ксения Рогова исчезла.

Сегодня, 6 октября, стало известно об исчезновении девушки из Италии. Тревогу подняла ее сестра Арина Рогова. Она написала об этом на своей странице в социальной сети. 
В последний раз красавицу-блондинку видели во вторник, 3 октября, на Ботанике. Ксения вышла из дома и пропала.

Ее сестра пишет, что телефон девушки отключен, чего раньше никогда не было. Арина уточняет, что прожившая большую часть жизни за границей Ксения плохо знает Кишинев.

- Рост 162, волосы светлые, короткие, телосложение - стройное. Если вы что-то знаете о ее местоположении, сообщите по номеру телефона 079245474, - пишет Арина в Facebook.

 


 
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