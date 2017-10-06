Додон — Плахотнюку: Не стоит делить шкуру неубитого медведя

Президент Молдовы Игорь Додон иронично отнесся к попыткам Демпартии возродить «Альянс за евроинтеграцию». По мнению главы государства, которое он выразил в ходе передачи «Прилюдно» на телеканале Accent TV, делать какие-то расчеты о результатах парламентских выборов и строить под них планы слишком рано и самонадеянно.

— Я бы посоветовал Плахотнюку, как говорят охотники, не делить шкуру неубитого медведя. Они уже создают коалицию, делят портфели: кто премьер, кто спикер. Но, ребята, дождитесь результатов выборов, они вас разочаруют, и неважно, какие схемы вы затеваете, — отметил глава государства.

Президент выразил твердую уверенность, что единственный шанс для Молдовы — это уход из власти всех, кто как-либо причастен к «Альянсам за евроинтеграцию». — К примеру, Майя Санду, которая была министром просвещения.

Это сейчас она изображает из себя борца с олигархами, но молчала, когда за нее голосовал Плахотнюк, и когда она сама голосовала за Канду. Мы видели этих «борцов»: тех, кто сначала кричал о невозможности коалиции, а потом извинялся перед Плахотнюком — это Филат в 2013 году. И я уверен, что народ такие партии больше не поддержит. Надоело, сыты, — сказал Додон. Что касается партнерства с другими политическими силами, Додон выразил надежду, что после выборов в 2018 году будет сформирована широкая коалиция, которая не будет стремиться тянуть Молдову в разные стороны, а объединится в ее интересах.

— В этом парламентском большинстве должны быть и правые, и левые. Надо убрать в сторону геополитику и заниматься Молдовой. Я уверен в том, что за сохранение безвизового режима с ЕС и возвращение стратегического партнерства с Россией проголосуют 80% жителей страны. Так почему бы нам не предложить гражданам Молдовы такую формулу?

Я считаю, что президент страны должен выйти с таким месседжем. Это будет непросто, но если мы добьемся этого, то уверен, мы за год-полтора решим и приднестровскую проблему, — подчеркнул глава государства.