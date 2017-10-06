«Шериф» все дальше уходит от погони

В прошедшие выходные состоялись матчи 12-го тура национального дивизиона чемпионата Молдовы по футболу. Состоялись два дерби: в Кишиневе столичный «Зимбру» принимал тираспольский Шериф», а в Спее кишиневская «Дачия» оргеевский «Милсами».

Тираспольчане вырвали победу на стадионе «Зимбру» на второй добавленной минуте, набрав три очка и оторвавшись от своих преследователей на четыре очка. Наставник тираспольчан Роберто Бордина на пресс-конференцию не пришел. Как объяснил пришедший вместо него ассистент Виктор Михайлов, в это время рожала жена главного тренера.

«Мы добились важных трех очков, - сказал Михайлов. - Игра получилась очень сложной, с первых минут «Зимбру» доставил нам много неприятностей, играя довольно агрессивно. Может быть, мы их несколько недооценили в психологическом плане, но в дальнейшем владели преимуществом и контролем мяча. Возможно, после лиги Европы была некоторая психологическая усталость, потому что в физическом плане мы чувствуем себя хорошо, мы хорошо отдохнули. Первые минуты было тяжело, потом по ходу игры сделали некоторые коррективы и держали игру под своим контролем».

Накануне в четверг «Шериф» завершил нулевой ничьей и второй матч группового турнира лиги Европы с датским «Копенгагеном». 19 октября тираспольчане примут на своем стадионе лидера группы московский «Локомотив», набравшего четыре очка. У «Шерифа» и «Копенгагена» - по два.

Главный тренер «Зимбру» Юрий Осипенко, комментируя игру с «Шерифом», остался в целом доволен своими подопечными: «Матч получился красивый, думаю, он соответствует уровню национальной дивизии. Думаю, что мы неплохо выглядели, особенно в первом тайме, когда не дали сопернику ничего практически создать и забили вполне логичный гол. Единственное чего я боялся, это стандартные положения, в частности пенальти, потому что с игры нам сложно было забить. В итоге, чего мы боялись, то и получили. У ребят были некоторые индивидуальные и позиционные ошибки, но в целом команда проявила себя хорошо. Мы практически весь матч провели без замен, потому что игра давалась, никто не выпадал из игры, а в такой игре сложно выходить на замену. Уже после пропущенного гола мы выпустили второго нападающего, потому что хотели выиграть. Задача попасть в зону еврокубков, тем не менее, остается, поскольку в таблице идет плотная группа, и каждая команда после каждого тура может упасть или подняться. После сегодняшнего матча у меня надежд больше, учитывая качество игры».

На стадионе в Спее «Милсами» выстоял против столичной «Дачии», завершая матч с восемью игроками на поле. Два оргеевских футболиста были удалены за споры с судьей, еще один – за две желтые карточки. В конце матча главный тренер гостей Вячеслав Руснак был удален из технической зоны. Комментируя на пресс-конференции игру, он поблагодарил ребят за самоотдачу, утверждая, что они бы выиграли, если бы не было удалений.

«В первом тайме мы, к сожалению, были немного медленными и сонными, поэтому и пропустили гол, в котором не было никакой логики. Во втором тайме мы мобилизовались, стали играть лучше, но нам немного не хватило, чтобы выиграть в этом матче. В любом случае, благодарю ребят за желание и самоотдачу. У нас еще были планы на замены, были несколько идей, но с этими удалениями мы вынуждены были обороняться. Если бы у нас остались 11 игроков до конца игры, мы бы обязательно бы выиграли» , - сказал наставник «Милсами».

Главный тренер «Дачии» Виорел Фрунзе сообщил журналистам, что его команда огорчена результатом:«Это был интересный матч. Играли две хорошие команды. Мы пытались играть в качественный футбол. Сожалеем, что во втором тайме мы упустили преимущество и пропустили гол. Пропущенный мяч – это следствие несинхронности наших действий. Ребята не подсказали друг другу. Сейчас игроки сидят в раздевалке, и все они очень огорчены результатом. Мы сегодня могли и выиграть, считаю, что мы заслуживали победы. Таков футбол. Мы провели хороший первый тайм, но во второй половине матча мы начали выносить мячи, потеряли ритм игры. В последние десять минут матча практически не было футбола. Начиная с 80-й минуты, когда были удалены двое футболистов, игры как таковой не было. Мы идем дальше. Впереди в чемпионате нас ожидает пауза, будем готовиться. Есть футболисты, которые отправятся в сборную Молдовы, а мы будем готовиться к следующему матчу со «Сперанцей». Будем стараться играть на победу в каждом поединке».

Результаты остальных матчей: «Спикул» - «Динамо» - 1:1, «Петрокуб» - «Сф.Георге» - 1:2, «Заря» - «Сперанца» - 3:0. Следующий тур состоится 14-15 октября. Дерби ожидается на стадионе в Оргееве, где местный «Милсами» примет кишиневский «Зимбру».