Павел Филип: В 2017 году в бюджет поступило на 4 млрд. леев больше, чем в прошлом году

Республика Молдова получила в бюджет в текущем году на четыре миллиарда леев больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, даже если страна не получит макрофинансовую помощь в размере 100 млн. евро от Европейского союза, инвестиционные проекты будут продолжены. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип в рамках передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале, передает IPN.

„Мы сделали изменения в бюджете и взяли в качестве основы отсутствие любого транша макрофинансовой помощи, тем не менее не пострадает ни один инвестиционный проект, потому что мы смогли мобилизоваться и организовать экономику страны так, чтобы доходы в бюджете выросли значительнее, чем мы ожидали”,- сказал премьер-министр.

Павел Филип добавил, что Республика Молдова должна выполнить 30 условий для того, чтобы получить все три транша макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро от Европейского союза. „Мы допускаем, что эти деньги мы не получим в этом году, но получим их в следующем году”, - сказал премьер.

Политический комментатор Анатол Цэрану отметил в свою очередь, что у правительства нет больших проблем с Международным валютным фондом. „Со стороны МВФ не формулируются те критики, которые сформулированы со стороны Европейского парламента”, - отметил Анатол Цэрану.