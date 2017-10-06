Зарубежные командировки молдавских депутатов: селились по трое и получали презервативы...

Народные избранники Молдовы в командировках не шикуют и живут в скромных отелях

20 лет назад, когда я была в США, там о Молдове никто не знал. Мне каждый раз приходилось объяснять, что это маленькая страна, расположенная между Румынией и Украиной. Собеседник делал вид, что понимает, где это и что это, и тогда я поясняла, что это бывшая республика СССР. Чаще всего меня называли «русской».

В Европе несколько лет назад о Молдове тоже имели весьма скудное представление. Теперь же название нашей страны не вызывает «морщин мыслителя» на лице иностранцев. Где-то они о ней слышали. А, да, это очень бедная страна Восточной Европы, где кто-то украл какой-то миллиард.

- Да-да, точно! Я слышала! - говорит мне соседка по поезду в Германии 28-летняя Кэролайн. - Мне стыдно, я так мало знаю о вашей стране, но я слышала что-то про украденный миллиард. Там у вас все плохо, да?

И награда «Пантелей путешественник» гоуз ту... Валерий Гилецкий!

Центр политик и реформ опубликовал отчет о расходах из госбюджета на зарубежные командировки молдавских депутатов в 2015-2016 годах. Согласно данным отчета, больше всего денег на командировки среди партий потратила Демпартия — около 1,4 миллиона леев. За ней следует ЛДПМ - около 448 миллионов леев, ПСРМ — 373 миллиона леев.

Если говорить о депутатах, то на первом месте по расходам на командировки депутат ЕНПМ Валерий Гилецкий – 697 059 леев, за которым следует бывший вице-председатель парламента Лилиана Палихович - 610 621 лей, а также бывший депутат ПСРМ Андрей Негуца – 386 912, демократ, спикер парламента Андриан Канду - 291 089, демократы Валентина Булига 243 645, Мариан Лупу — 163 148 леев.

Отчет о командировках рассмотрели сами депутаты на заседании в четверг. Шутили в свойственной им манере. Депутат от Либеральной партии Лилиан Карп поздравил «путешественников парламента» и предложил учредить для них специальную медаль «Пантелей путешественник». Обладателем награды, как видно из вышеизложенного, должен был стать депутат Европейской народной группы Валерий Гилецкий.

Сам Валерий Гилецкий сказал, что поездки входят в его обязанности в качестве депутата.

- Благодарю за замечание. Я, в силу обязанностей депутата, как и вы, пытаюсь их выполнять. Поездки являются частью моей деятельности. Депутаты, указанные в том анализе, являются членами нашей делегации в Ассамблее Совета Европы. Следовательно, наша роль в европейском сообществе чрезвычайно важна. Невозможно заниматься внешними делами, сидя в кабинете дома, - подчеркнул депутат.

Председатель парламента Андриан Канду тоже напомнил, что Гилецкий выполняет важные функции на уровне Совета Европы, где представляет интересы Молдовы. Не мог не вмешаться и лидер либералов Михай Гимпу. Он поздравил Гилецкого «с хорошей работой в области защиты прав человека, поскольку в Молдове все с ними хорошо - арест на аресте и приговоры».

Ездить надо, но нужно иметь, что сказать...

Политолог Алексей Тулбуре, который был депутатом, послом Молдовы в ООН и в Совете Европы, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» в Молдове, что «парламентская дипломатия» - относительно новый у нас феномен.

- Раньше дипломатия была монополией правительства: межправительственные контакты и прочее, парламент в этом не участвовал. Лет 20-30 назад вовлекли членов парламента, работают различные межпарламентские ассамблеи, контакты, группы дружбы. Ездить надо, мы не живем на острове, а живем в мире, который очень тесно взаимодействует, все от всех зависит, - считает политолог. - Гилецкий — член Парламентской ассамблеи Совета Европа, туда надо ездить. Иногда наших руководителей прорывало, и они, например Владимир Воронин, говорили, что нечего ездить, надо работать. Однако, еще раз скажу, ездить надо.

В то же время политолог отметил, что, судя по результатам, командировки многих наших депутатов бессмысленны.

- Результаты командировок, конечно, должны быть ощутимы. Они должны способствовать международной поддержке. Люди должны приезжать в Молдову, инвестировать в нее, о Молдове должны говорить. Но по этим трем пунктам у нас проблемы: никто о Молдове не знает, говорят только в негативном смысле, никто не инвестирует, не хвалит. Последние обсуждения в Европарламенте и в Совете Европы, куда наши часто ездят, - сплошная жесткая критика, - отметил Алексей Тулбуре.

При этом, по его мнению, это даже не проблема тех, кто ездит.

- Можно ездить, но если тебе нечего там сказать, то можно хоть в день по три раза приезжать, а толку не будет! Внешняя политика должна опираться на

внутреннюю вменяемую политику, тогда есть о чем говорить: вот мы реформы провели, увеличили производство, стабильность у нас. А когда у нас то, что есть, то будь ты дипломатом семи пядей во лбу, все равно долго удерживать ситуацию не сможешь. В конце концов, тебе скажут: «Мы вас уважаем и любим как дипломата, но ваша страна - отстой!». - говорит бывший депутат.

В командировках депутаты не шикуют, им даже презервативы оставляли...

В молдавском законодательстве закреплены нормы для командировок. Человеку дается определенная сумма, на которую он должен обеспечить себя жильем, питанием и транспортом.

- Если они вписываются в эти командировочные, то могут взять себе и люксовый отель за 300-400 евро за сутки. Но так не получается. Максимально получается за 100 евро в сутки. Если они хотят что-то получше, они могут доплатить самостоятельно, но из денег, которые утверждены в госбюджете на командировки депутатов, нельзя позволить себе 5-звездочный отель.

По большому счету, они не шикуют, обычно это 3-звездочная гостиница. Это я помню из своего опыта, - рассказывает Алексей Тулбуре. - Когда я был депутатом и ездил на межпарламентские заседания, это было довольно скромно. Был период, когда наши селились по 3 человека в номер. Даже стали презервативы им оставлять в отелях, чтобы не заразили друг друга. Думали, что они из стран, где все нетрадиционной ориентации...

Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ